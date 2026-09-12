11 клубов — 11 звезд: объявлена символическая сборная 1-го тура Лиги чемпионов

·3·Спорт
11 клубов — 11 звезд: объявлена символическая сборная 1-го тура Лиги чемпионов

Долгожданный новый сезон Лиги чемпионов УЕФА стартовал с первого же тура с упорных противостояний, сенсационных результатов и всплесков индивидуального мастерства. Составленная по итогам 1-го тура баталий в самом престижном клубном турнире континента символическая сборная вызвала большой интерес у болельщиков и специалистов. Главной особенностью нынешней «одинадцатки» стало то, что в состав вошло ровно по одному лидеру из 11 разных клубов — то есть ни одна команда не получила монополии в этом списке. Звезды от голкипера мадридского «Реала» Тибо Куртуа до вингера «Барселоны» Рафиньи стали главными творцами успехов своих клубов. Итак, кто вошел в самую безупречную команду 1-го тура, кто эти неожиданные имена в линии обороны и какие неожиданные выборы есть среди звезд ЛЧ в новом формате?

Надежный страж ворот и неожиданная четверка защитников

Вратарь и линия обороны были составлены из самых надежных и хладнокровных представителей различных чемпионатов:

  • Вратарь — Тибо Куртуа («Реал Мадрид»): Надежный оплот «сливочных» благодаря своим важным сейвам и хладнокровию при нейтрализации опасных атак стал абсолютным голкипером №1 символической сборной;

  • Браун («Фенербахче»): Представитель турецкого гранда был признан достойным места в защите за свои стремительные действия на фланге и отсутствие шансов для вингеров соперника;

  • Пау Торрес («Астон Вилла»): Центральный защитник клуба Премьер-лиги выделялся своей игрой без позиционных ошибок и точными пасами, начинавшими атаки;

  • Марк Батра («Бетис»): Опытный защитник Ла Лиги стал надежным щитом в центре благодаря своему лидерству на поле и умению читать атаки соперника;

  • Сержиньо Дест (ПСВ): Крайний защитник эйндховенского клуба попал в символическую сборную не только благодаря активности в защите, но и за счет неустанных опасных рейдов в переднюю линию.

«Мозги» в полузащите: креативная сила от Эдегора до Олисеп>

Центр поля и фланги полузащиты были полностью заполнены атакующими, проворными и принимающими нестандартные решения талантами:

  • Мартин Эдегор («Арсенал»): Капитан лондонцев полностью контролировал центр поля, придав атакам своей команды мысли и четкий ритм;

  • Мартин Батурина («Комо»): Этот талант итальянского клуба стал одним из главных открытий тура и заслуженно получил признание экспертов благодаря своей креативной игре;

  • Майкл Олисе («Бавария»): Новое фланговое оружие мюнхенцев заслужило место своим дриблингом, взрывной скоростью и действиями, застигшими врасплох оборону соперника;

  • Ферран Торрес («ПСЖ»): Выделялся острыми действиями и атакующей эффективностью в полузащите парижского гранда, заслужив место в топ-11.

Атакующий тандем: гол-машина Демирович и неутомимый Рафинья!

Самая передняя линия атаки была доверена двум бомбардирам, которые на протяжении всего тура держали в постоянном страхе вратарей соперника:

  • Эрмедин Демирович («Штутгарт»): Центральный нападающий клуба Бундеслиги был выбран за свою борьбу в штрафной площади, проворство и проявленное в решающий момент хладнокровие;

  • Рафинья («Барселона»): Бразильский вингер каталонцев стал одной из ярчайших звезд символической сборной недели благодаря своему беспримерному трудолюбию на поле, активности в прессинге и созданным опасным моментам;

  • Абсолютный баланс: Включение 11 футболистов из 11 разных команд показало, что конкуренция между грандами и новыми претендентами в Лиге чемпионов становится все сильнее.

А как вы думаете, присутствие какого футболиста в этой символической сборной 1-го тура ЛЧ стало самой большой сенсацией, а какого — справедливым признанием? На ваш взгляд, какой еще звездный игрок не попал в символическую сборную, но полностью этого заслуживал? Оставляйте свои мнения в комментариях и делитесь анализом самых жарких событий Лиги чемпионов со всеми футбольными болельщиками!

Европа Чемпионлар Лиги 1-турРеал МадридБарселонаТибо Куртуа
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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