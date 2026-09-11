Торрес стал новым героем в ПСЖ: хет-трик и первый трофей в ЛЧ
Ферран Торрес в ПСЖ ярко проявил себя уже в дебютном матче Лиги чемпионов. Испанский нападающий забил три гола в ворота братиславского «Слована» и был признан УЕФА лучшим игроком 1-го тура. Этот результат также вывел его в число лидеров гонки бомбардиров турнира.
Парижане контролировали домашнюю встречу с самого начала. Фактически защищающий статус действующего двукратного победителя еврокубков ПСЖ разгромил «Слован» со счетом 6:1, уверенно начав новый сезон в Лиге чемпионов.
Однако главным героем матча стал другой футболист.
73 минуты — три гола
Ферран Торрес вышел в стартовом составе и провел на поле 73 минуты.
Свои голы он забил на 31-й, 47-й и 57-й минутах. Таким образом, испанский форвард оформил хет-трик всего за 26 минут.
Первый гол Торреса состоялся после передачи Усмана Дембеле. Во втором эпизоде ключевую роль сыграл Акилуше (а не Мансур), а в третьем результативный пас снова отдал Дембеле.
В результате Торрес стал не только главным героем матча, но и самым обсуждаемым игроком 1-го тура Лиги чемпионов.
УЕФА тоже выбрал его
Фантастический дебют Торреса не остался без внимания УЕФА.
Он был признан игроком недели в Лиге чемпионов. Победитель определялся голосованием болельщиков после того, как технические наблюдатели УЕФА сформировали список номинантов.
В борьбе за эту награду Торрес опередил нападающего «Штутгарта» Эрмедина Демировича, представителя «Барселоны» Рафинью и защитника «Бетиса» Марка Бартру.
Но в итоге именно забивший три мяча испанский футболист удостоился высшего признания.
Дембеле тоже украсил вечер
Торрес был не одинок в обеспечении крупной победы ПСЖ.
Усман Дембеле дважды поразил ворота соперника и записал на свой счет еще две результативные передачи. А Фабиан Руис подвел итог матчу на последних минутах, сделав счет 6:1.
Таким образом, ПСЖ не только одержал разгромную победу над соперником, но и показал серьезные амбиции на защиту своего европейского титула.
Два футболиста лидируют в гонке бомбардиров
После первого тура в гонке бомбардиров Лиги чемпионов лидируют два игрока, забившие по три гола.
Футболист
Команда
Гол
Ферран Торрес
ПСЖ
3
Эрмедин Демирович
Штутгарт
3
Демирович также отметился хет-триком в первом туре — боснийский нападающий забил три мяча в матче, где «Штутгарт» победил «Викинг» со счетом 3:1.
А Рафинья оформил дубль в матче, в котором «Барселона» разгромила «Фейеноорд» со счетом 5:1.
Новый этап для Торреса в Париже
Европейский дебют Феррана Торреса в ПСЖ начался с самой высокой ноты.
Его три мяча принесли команде крупную победу, а признание со стороны УЕФА превратило личный успех футболиста в еще более значимое событие.
А ПСЖ подходит к следующим матчам Лиги чемпионов с уверенностью после 1-го тура.
Самое интересное, что для Торреса это только начало.
Хет-трик в первой же игре Лиги чемпионов. Приз лучшему игроку первого тура. И первое место в гонке бомбардиров.
Именно так открылась новая страница Феррана Торреса в Париже.
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