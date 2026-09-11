Торрес стал новым героем в ПСЖ: хет-трик и первый трофей в ЛЧ

·41·Спорт
Торрес стал новым героем в ПСЖ: хет-трик и первый трофей в ЛЧ

Ферран Торрес в ПСЖ ярко проявил себя уже в дебютном матче Лиги чемпионов. Испанский нападающий забил три гола в ворота братиславского «Слована» и был признан УЕФА лучшим игроком 1-го тура. Этот результат также вывел его в число лидеров гонки бомбардиров турнира.

Парижане контролировали домашнюю встречу с самого начала. Фактически защищающий статус действующего двукратного победителя еврокубков ПСЖ разгромил «Слован» со счетом 6:1, уверенно начав новый сезон в Лиге чемпионов.

Однако главным героем матча стал другой футболист.

73 минуты — три гола

Ферран Торрес вышел в стартовом составе и провел на поле 73 минуты.

Свои голы он забил на 31-й, 47-й и 57-й минутах. Таким образом, испанский форвард оформил хет-трик всего за 26 минут.

Первый гол Торреса состоялся после передачи Усмана Дембеле. Во втором эпизоде ключевую роль сыграл Акилуше (а не Мансур), а в третьем результативный пас снова отдал Дембеле.

В результате Торрес стал не только главным героем матча, но и самым обсуждаемым игроком 1-го тура Лиги чемпионов.

УЕФА тоже выбрал его

Фантастический дебют Торреса не остался без внимания УЕФА.

Он был признан игроком недели в Лиге чемпионов. Победитель определялся голосованием болельщиков после того, как технические наблюдатели УЕФА сформировали список номинантов.

В борьбе за эту награду Торрес опередил нападающего «Штутгарта» Эрмедина Демировича, представителя «Барселоны» Рафинью и защитника «Бетиса» Марка Бартру.

Но в итоге именно забивший три мяча испанский футболист удостоился высшего признания.

Дембеле тоже украсил вечер

Торрес был не одинок в обеспечении крупной победы ПСЖ.

Усман Дембеле дважды поразил ворота соперника и записал на свой счет еще две результативные передачи. А Фабиан Руис подвел итог матчу на последних минутах, сделав счет 6:1.

Таким образом, ПСЖ не только одержал разгромную победу над соперником, но и показал серьезные амбиции на защиту своего европейского титула.

Два футболиста лидируют в гонке бомбардиров

После первого тура в гонке бомбардиров Лиги чемпионов лидируют два игрока, забившие по три гола.

Футболист

Команда

Гол

Ферран Торрес

ПСЖ

3

Эрмедин Демирович

Штутгарт

3

Демирович также отметился хет-триком в первом туре — боснийский нападающий забил три мяча в матче, где «Штутгарт» победил «Викинг» со счетом 3:1.

А Рафинья оформил дубль в матче, в котором «Барселона» разгромила «Фейеноорд» со счетом 5:1.

Новый этап для Торреса в Париже

Европейский дебют Феррана Торреса в ПСЖ начался с самой высокой ноты.

Его три мяча принесли команде крупную победу, а признание со стороны УЕФА превратило личный успех футболиста в еще более значимое событие.

А ПСЖ подходит к следующим матчам Лиги чемпионов с уверенностью после 1-го тура.

Самое интересное, что для Торреса это только начало.

Хет-трик в первой же игре Лиги чемпионов. Приз лучшему игроку первого тура. И первое место в гонке бомбардиров.

Именно так открылась новая страница Феррана Торреса в Париже.

Ферран ТорресПСЖЧемпионлар лигиСлован Братислава
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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