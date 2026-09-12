Смартфон Huawei Мате КсТ 2 поступил в продажу

·35·Технологии
Смартфон Huawei Мате КсТ 2 поступил в продажу

Китайский технологический гигант Huawei официально выпустил на рынок второе поколение своего уникального устройства — трехкратно складывающийся смартфон Huawei Мате КсТ 2. По данным иксбт.ком, новый флагман является вершиной современных мобильных технологий и инженерных решений, предлагаясь покупателям в нескольких передовых конфигурациях. Об этом сообщает Иксбт.ком .

Устройство поступило в продажу в официальном магазине ВМалл, а его цены варьируются в зависимости от объема памяти. В частности, базовая версия с 16 GB оперативной и 256 GB постоянной памяти начинается от 19 999 юаней. Модели 16/512 GB и 16 GB / 1 TB оценены в 21 999 и 23 999 юаней соответственно. Версия на 1 TB со специальным экраном конфиденциальности продается за 24 999 юаней, а самая дорогая модификация с 2 TB памяти и специальным стилусом обошлась в 29 999 юаней.

Конструкция и возможности экрана

В новой модели производитель отказался от зигзагообразного дизайна, использованного в предыдущем поколении, и перешел на новую У-образную схему складывания. В результате толщина корпуса значительно улучшилась: устройство составляет 12,3 миллиметра в сложенном состоянии и всего 3,5 миллиметра в полностью развернутом. Смартфон оснащен усовершенствованным двойным шарнирным механизмом.

Основной гибкий экран имеет размер 10,2 дюйма, разрешение 3К и соотношение сторон 12,8:9. Внешняя панель диагональю 6,5 дюйма, предназначенная для повседневного использования, обеспечивает рекордную яркость 6500 нит. Это позволяет идеально видеть изображение даже под прямыми солнечными лучами.

Производительность и передовые функции

В основе смартфона лежит новейшая однокристальная система Кирин 9050 Pro, разработанная на базе технологии ЛогикФолдинг. В качестве программного обеспечения выбрана современная платформа HarmonyOS 7. Также устройство дополнено аппаратной функцией Привакй Дисплай, защищающей данные пользователя от посторонних глаз, которая позволяет затемнять боковые части экрана, и поддерживает анализ ЭКГ для мониторинга здоровья владельца.

В плане оптических возможностей Huawei Мате КсТ 2 демонстрирует уровень настоящего флагмана. Он включает в себя 50-мегапиксельный основной модуль размером 1/1,28 дюйма с технологией ЛОФИК РЙЙБ, 40-мегапиксельную сверхширокоугольную камеру, 50-мегапиксельный телемодуль РЙЙБ с 3,5-кратным оптическим зумом и сенсор третьего поколения для мультиспектральной съемки. Дополнительно покупатели могут приобрести специальный фотокомплект с телеконвертером, обеспечивающим 13,5-кратный гиперзум, за 1499 юаней.

HuaweiMate XT 2Kirin 9050 ProСмартфонКитай
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Nubia представила смартфон НавиКс Ultra с поддержкой искусственного интеллектаNubia представила смартфон НавиКс Ultra с поддержкой искусственного интеллектаСегодня, 12:52Момакс К.Пасс Кс: ультратонкий магнитный пауэрбанк для iPhone 18 ProМомакс К.Пасс Кс: ультратонкий магнитный пауэрбанк для iPhone 18 ProСегодня, 12:22Apple прокомментировала утечки и конфиденциальность iPhone ДуоApple прокомментировала утечки и конфиденциальность iPhone ДуоСегодня, 11:55Япония планирует построить завод микрочипов на Луне к 2040 годуЯпония планирует построить завод микрочипов на Луне к 2040 годуСегодня, 11:24Samsung использовала другого Tim Cook в новой рекламеSamsung использовала другого Tim Cook в новой рекламеСегодня, 05:51SpaceX отказалась от ограничения скорости Starlink после жалоб пользователейSpaceX отказалась от ограничения скорости Starlink после жалоб пользователейСегодня, 05:29
ОбъявленияДля сотрудничества
14 сентября ожидается снижение курса доллара
14 сентября ожидается снижение курса доллара
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

Футболка, которую можно не стирать месяц: В ее составе есть золото (видео)
Футболка, которую можно не стирать месяц: В ее составе есть золото (видео)
В Пекине представлен новый бионический робот с искусственной кожей
В Пекине представлен новый бионический робот с искусственной кожей
Спор из-за оплаты iPhone привел к семейной трагедии (видео)
Спор из-за оплаты iPhone привел к семейной трагедии (видео)
Найденный в Антарктиде метеорит изменил представления о Солнечной системе
Найденный в Антарктиде метеорит изменил представления о Солнечной системе
Стала известна мощность зарядки флагманов Samsung Galaxy S27
Стала известна мощность зарядки флагманов Samsung Galaxy S27
Опубликованы новые фотографии Starship, поднятого из Индийского океана
Опубликованы новые фотографии Starship, поднятого из Индийского океана
Над Индийским океаном упал небесный объект диаметром один метр
Над Индийским океаном упал небесный объект диаметром один метр
Samsung выпустила обновление для устаревших Galaxy С8 и Galaxy Note 8
Samsung выпустила обновление для устаревших Galaxy С8 и Galaxy Note 8