Китайский технологический гигант Huawei официально выпустил на рынок второе поколение своего уникального устройства — трехкратно складывающийся смартфон Huawei Мате КсТ 2. По данным иксбт.ком, новый флагман является вершиной современных мобильных технологий и инженерных решений, предлагаясь покупателям в нескольких передовых конфигурациях. Об этом сообщает Иксбт.ком .

Устройство поступило в продажу в официальном магазине ВМалл, а его цены варьируются в зависимости от объема памяти. В частности, базовая версия с 16 GB оперативной и 256 GB постоянной памяти начинается от 19 999 юаней. Модели 16/512 GB и 16 GB / 1 TB оценены в 21 999 и 23 999 юаней соответственно. Версия на 1 TB со специальным экраном конфиденциальности продается за 24 999 юаней, а самая дорогая модификация с 2 TB памяти и специальным стилусом обошлась в 29 999 юаней.

Конструкция и возможности экрана

В новой модели производитель отказался от зигзагообразного дизайна, использованного в предыдущем поколении, и перешел на новую У-образную схему складывания. В результате толщина корпуса значительно улучшилась: устройство составляет 12,3 миллиметра в сложенном состоянии и всего 3,5 миллиметра в полностью развернутом. Смартфон оснащен усовершенствованным двойным шарнирным механизмом.

Основной гибкий экран имеет размер 10,2 дюйма, разрешение 3К и соотношение сторон 12,8:9. Внешняя панель диагональю 6,5 дюйма, предназначенная для повседневного использования, обеспечивает рекордную яркость 6500 нит. Это позволяет идеально видеть изображение даже под прямыми солнечными лучами.

Производительность и передовые функции

В основе смартфона лежит новейшая однокристальная система Кирин 9050 Pro, разработанная на базе технологии ЛогикФолдинг. В качестве программного обеспечения выбрана современная платформа HarmonyOS 7. Также устройство дополнено аппаратной функцией Привакй Дисплай, защищающей данные пользователя от посторонних глаз, которая позволяет затемнять боковые части экрана, и поддерживает анализ ЭКГ для мониторинга здоровья владельца.

В плане оптических возможностей Huawei Мате КсТ 2 демонстрирует уровень настоящего флагмана. Он включает в себя 50-мегапиксельный основной модуль размером 1/1,28 дюйма с технологией ЛОФИК РЙЙБ, 40-мегапиксельную сверхширокоугольную камеру, 50-мегапиксельный телемодуль РЙЙБ с 3,5-кратным оптическим зумом и сенсор третьего поколения для мультиспектральной съемки. Дополнительно покупатели могут приобрести специальный фотокомплект с телеконвертером, обеспечивающим 13,5-кратный гиперзум, за 1499 юаней.