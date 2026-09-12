Nubia представила смартфон НавиКс Ultra с поддержкой искусственного интеллекта

·66·Технологии
Nubia представила смартфон НавиКс Ultra с поддержкой искусственного интеллекта

Компания Nubia раскрыла новые официальные подробности о своем флагмане — смартфоне НавиКс Ultra, который позиционируется как первое в мире устройство с глубокой интеграцией возможностей искусственного интеллекта. Согласно данным иксбт.ком, продажи этого передового гаджета на китайском рынке запланированы на 16 сентября текущего года, и в настоящее время уже открыт прием предварительных заказов. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Одной из ключевых и примечательных особенностей нового смартфона является его камера профессионального уровня. Устройство оснащено флагманским блоком камер из трех модулей, а основной сенсор получил разрешение 200 Мп. Это позволяет пользователям создавать снимки с высочайшей детализацией.

Искусственный интеллект и высокая производительность

Данный смартфон создается в результате тесного сотрудничества Nubia и БйтеДанке. В результате аппарат оснащен специальным мобильным помощником Дубао, из-за чего он уже успел получить неофициальное название «телефон Дубао 2.0» среди экспертов и поклонников.

Что касается производительности, НавиКс Ultra также обещает стать лидером в своем классе. Устройство работает на базе флагманской однокристальной системы Snapdragon 8 Элите Ген 5 последнего поколения. Кроме того, оно устанавливает новые стандарты в технологиях памяти, став одним из первых серийных устройств с поддержкой отечественной памяти Чангксин Меморй ЛПДДР5Кс со скоростью 10 667 Мбит/с.

Уникальный корпус и емкий аккумулятор

Одной из характеристик, удививших экспертов технологического мира, является соотношение толщины корпуса и емкости аккумулятора. Несмотря на крайне тонкий корпус толщиной всего 7,62 мм, в НавиКс Ultra удалось разместить аккумулятор нового поколения емкостью 7100 мА•ч.

Для поддержания стабильной работы при высокой производительности в устройство установлена специальная система охлаждения. Этот механизм опирается на трехмерную теплораспределительную пластину общей площадью 7100 мм². Это предотвращает перегрев смартфона даже при интенсивном использовании.

Возможности быстрой зарядки аккумулятора также полностью соответствуют современным требованиям. Сообщается, что смартфон поддерживает проводную быструю зарядку мощностью 100 В, а также технологию беспроводной зарядки, что делает повседневное использование еще более удобным.

NubiaNaviX UltraСмартфонИскусственный интеллектSnapdragon
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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