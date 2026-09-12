В Миннесоте 5-летнего ребенка спасли с помощью дрона

В американском штате Миннесота полицейский дрон помог спасти жизнь 5-летнему мальчику, который упал в водоем и рисковал утонуть. Об этом сообщает КБС Невс.

Инцидент произошел в городе Сент-Пол. Гражданин, увидевший борющегося с водой ребенка, немедленно позвонил по номеру 911. Сотрудники полиции запустили дрон, который хранится на специальной док-станции.

Дрон прибыл на место происшествия примерно на две минуты раньше полицейских и предоставил информацию о точной геолокации и состоянии ребенка. После этого сотрудники зашли в воду и благополучно вытащили мальчика.

По данным полиции, у ребенка диагностирован аутизм, он ушел из дома без ведома близких. Мальчика доставили в больницу для осмотра, травм у него не обнаружено.