В Миннесоте 5-летнего ребенка спасли с помощью дрона

·58·Мир
В Миннесоте 5-летнего ребенка спасли с помощью дрона

В американском штате Миннесота полицейский дрон помог спасти жизнь 5-летнему мальчику, который упал в водоем и рисковал утонуть. Об этом сообщает КБС Невс.

Инцидент произошел в городе Сент-Пол. Гражданин, увидевший борющегося с водой ребенка, немедленно позвонил по номеру 911. Сотрудники полиции запустили дрон, который хранится на специальной док-станции.

Дрон прибыл на место происшествия примерно на две минуты раньше полицейских и предоставил информацию о точной геолокации и состоянии ребенка. После этого сотрудники зашли в воду и благополучно вытащили мальчика.

По данным полиции, у ребенка диагностирован аутизм, он ушел из дома без ведома близких. Мальчика доставили в больницу для осмотра, травм у него не обнаружено.

Сент-ПолCBS NewsМиннесота полицияавтизм
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

68-летний альпинист погиб в горах: его тело найдено68-летний альпинист погиб в горах: его тело найденоСегодня, 12:34Лжемедсестра обманула 900 клиентов и заработала миллионыЛжемедсестра обманула 900 клиентов и заработала миллионыСегодня, 12:00Ученым удалось дистанционно управлять мозгом мухиУченым удалось дистанционно управлять мозгом мухиСегодня, 11:43«Если не проголосуете, попадете в ад!»: Трамп выдвинул громкое требование своим сторонникам«Если не проголосуете, попадете в ад!»: Трамп выдвинул громкое требование своим сторонникамСегодня, 10:14«Грех на обеденном столе!»: как свяшенник в Таиланди украл $2,8 млн среди благотворителнйх средств?«Грех на обеденном столе!»: как свяшенник в Таиланди украл $2,8 млн среди благотворителнйх средств?Сегодня, 09:30Лукашенко сделал заявление об армии Беларуси и секретной службе младшего сына!Лукашенко сделал заявление об армии Беларуси и секретной службе младшего сына!Сегодня, 08:30
ОбъявленияДля сотрудничества
14 сентября ожидается снижение курса доллара
14 сентября ожидается снижение курса доллара
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Мир новости

В небе над Глазго появился огромный дракон, поразивший всех
В небе над Глазго появился огромный дракон, поразивший всех
Невесте надели 52 килограмма золота: свадьбу начали проверять
Невесте надели 52 килограмма золота: свадьбу начали проверять
В Турции узбекская невеста исчезла вместе с золотом на 5 млн лир
В Турции узбекская невеста исчезла вместе с золотом на 5 млн лир
Отец, приготовивший лекарство дома, чтобы спасти сына
Отец, приготовивший лекарство дома, чтобы спасти сына
Молодой врач уволился уже в первый рабочий день в частной больнице
Молодой врач уволился уже в первый рабочий день в частной больнице
На Марсе обнаружили таинственный объект, похожий на медузу
На Марсе обнаружили таинственный объект, похожий на медузу
Действительно ли существует рыба Судного дня? Учёные ответили
Действительно ли существует рыба Судного дня? Учёные ответили
Индиец-рекордсмен, чьё лицо более чем на 95 процентов покрыто волосами
Индиец-рекордсмен, чьё лицо более чем на 95 процентов покрыто волосами