Представлен уникальный защитный комплект для кроссовера Toyota RAV4

Австралийская тюнинговая компания ТУФФ Аустралиа представила сверхпрочные усиленные кузовные детали, предназначенные для кроссовера Toyota RAV4 последнего поколения. По данным Иксбт.ком, эта новая конструкция не только придает автомобилю особый, более агрессивный вид, но и приносит практическую пользу, защищая машину от неожиданных столкновений на дорогах. Об этом сообщает Иксбт.ком .

Известно, что на дорогах Австралии часто случаются дорожно-транспортные происшествия с участием диких животных, в частности кенгуру, что крайне опасно. По этой причине в стране высок спрос на такие специальные средства защиты, которые предлагаются не только независимыми компаниями, но и автопроизводителями в качестве заводской опции.

Надежная защита и технические характеристики

Представленная флагманская версия под названием ТУФФ Аллой Аеростйле Буллбар охватывает значительную часть стандартного переднего бампера кроссовера Toyota RAV4. Каркас из специальных труб полностью закрывает решетку радиатора и фары, обеспечивая сохранность оптики, капота и элементов системы охлаждения при неожиданных столкновениях.

Производитель отмечает, что, несмотря на тяжелый и грубый внешний вид, эта металлическая деталь полностью совместима с заводскими системами безопасности автомобиля. Процесс её установки никак не мешает работе заводских датчиков комплекса АДАС и подушек безопасности.

Дополнительные возможности и оснащение

Покупателям предоставляется возможность приобрести эту конструкцию с черным текстурированным порошковым покрытием, хотя компания предлагает и другие варианты дизайна. При этом производитель заявил, что установка данного аксессуара не аннулирует заводскую гарантию на автомобиль.

В усиленном бампере также предусмотрены специальные точки для установки дополнительного внедорожного оборудования. Владелец автомобиля по своему усмотрению может легко установить на него светодиодные прожекторы, электрическую лебедку и даже антенну УХФ-радиостанции, которая очень пригодится при путешествиях по отдаленным районам Австралии.

Комплект Аеростйле Буллбар в настоящее время предназначен для комплектаций ГКс и ГКсЛ автомобиля Toyota RAV4 и является надежным решением для регионов с высоким риском столкновения с животными при движении в сложных условиях за пределами города.