Появились первые изображения нового ноутбука Asus Гуглебук

·39·Технологии
Появились первые изображения нового ноутбука Asus Гуглебук

Согласно данным Иксбт.ком, в сеть просочились изображения еще официально не анонсированного ноутбука Asus Гуглебук. Ожидается, что данное устройство станет одним из первых представителей нового класса ноутбуков, внедряемого Google, а его презентация может состояться в ближайшие часы. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

По данным источника, прием предварительных заказов на устройство запланирован на завтра. Сообщается, что новый класс устройств будет работать под управлением значительно переработанной ОС Android с глубокой интеграцией технологий AI, в отличие от привычных операционных систем.

Дизайн и возможности интерфейса

Хотя опубликованные изображения не дают полного представления о технических характеристиках устройства, они позволили выявить некоторые важные конструктивные особенности. В частности, Asus Гуглебук имеет очень тонкий клиновидный корпус, внешний вид которого полностью соответствует запросам современных пользователей.

Также на корпусе ноутбука заметно наличие двух портов УСБ-А, выхода HDMI и двух современных разъемов USB-C. На крышке устройства установлена специальная брендовая ЛЭД-полоса, которая, как ожидается, будет характерна для всех моделей Гуглебук. Кроме того, внимание привлекает сенсорная панель (тачпад) очень большого размера, повышающая удобство использования.

Перспективы цены и технической платформы

На данный момент Asus не предоставила официальной информации о точных технических параметрах и цене своего нового продукта. Однако недавние утечки данных об аналогичном устройстве от бренда Lenovo показали, что такие ноутбуки будут стоить недешево.

В частности, ожидается, что в основе гаджетов данной категории будут лежать процессоры Intel Panther Lake нового поколения. Это обеспечит устройствам высокую производительность и передовые вычислительные мощности, а также позволит быстро выполнять задачи AI.

AsusGooglebookНоутбукиИскусственный интеллектТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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