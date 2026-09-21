Известный актер Уткир Менглиев выдал замуж дочь
В семье известного узбекского актера Уткира Менглиева радостный день. Артист выдал дочь замуж и отметил это счастливое событие в кругу близких и коллег.
На свадебном торжестве также собрались актеры Узбекского Национального академического драматического театра, разделившие радость коллеги.
Сообщается, что церемония проводов дочери Уткира Менглиева прошла в искренней и приподнятой атмосфере. Близкие пожелали молодой семье счастья, согласия и благополучной жизни.
Желаем новообразованной семье крепкого здоровья и долгих лет счастья.
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