70-летняя женщина очнулась в гробу через день после смерти

·166·Мир
70-летняя женщина очнулась в гробу через день после смерти

В Китае у 70-летней женщины, чья смерть была официально зафиксирована, через день обнаружили признаки жизни в холодильной камере для тел. Инцидент вызвал широкий резонанс в социальных сетях.

Как выяснилось, женщина, страдавшая от рака и тромбоза головного мозга, была признана умершей и помещена в холодильный гроб. Однако вечером 9 сентября её невестка услышала слабый стон, доносившийся изнутри.

После этого женщину немедленно извлекли из гроба. 11 сентября родственники увидели, что она открыла глаза и частично пришла в сознание. Однако состояние пожилой женщины было тяжелым, она не могла самостоятельно пить и принимать пищу.

Неожиданно очнувшаяся женщина скончалась в тот же вечер. Она была похоронена 13 сентября.

После того как новость распространилась в интернете, некоторые усомнились в её подлинности. Однако родственники покойной, местные жители и сельские власти подтвердили факт случившегося.

Врачи объяснили это состояние «мнимой смертью» В таких случаях функции организма резко замедляются, а дыхание и пульс становятся едва уловимыми. Поэтому специалисты подчеркнули важность соблюдения строгих медицинских критериев при констатации смерти.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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