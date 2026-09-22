Сборная Узбекистана по футзалу уступила Нидерландам в результативном матче

·86·Спорт
Сборная Узбекистана по футзалу уступила Нидерландам в результативном матче

Учебно-тренировочный сбор национальной сборной Узбекистана по футзалу в Европе подошел к концу. В рамках подготовки к чемпионатам мира и континента наши футзалисты провели заключительный контрольный матч против одной из самых интенсивных команд Европы — сборной Нидерландов. В этом напряженном противостоянии, богатом на острые моменты и высокий темп, победу со счетом 6:3 одержали представители «страны тюльпанов».

По ходу встречи наши игроки оказывали достойное сопротивление и даже выходили вперед: в составе нашей сборной отличились Аббос Эльмурадов, Машраб Одилов и Хусниддин Нишонов. Однако ближе к концу матча нидерландцы, в частности Мартинус, оформивший дубль, склонили чашу весов в пользу европейцев. Этим матчем завершился ответственный этап подготовки наших футзалистов за рубежом.

Итак, какие слабые места в обороне вскрыли 6 пропущенных мячей в игре с Нидерландами, что дало команде спарринги с европейской школой и с какими выводами тренерский штаб подходит к главным официальным турнирам?

«9 голов, гол Эльмурадова и испытание последними минутами»: 5 главных моментов матча

Важные факты матча между Нидерландами и Узбекистаном:

  • Результативный поединок: За 40 минут игры стороны забили в общей сложности 9 голов, подарив болельщикам по-настоящему открытый и атакующий футзал;

  • Авторы голов Узбекистана: У наших соотечественников голы забили: Аббос Эльмурадов на 12-й минуте, Машраб Одилов на 19-й и Хусниддин Нишонов на 32-й минуте;

  • Мощный прессинг Нидерландов: В составе хозяев по одному мячу на свой счет записали Буохари, Чих и Оуадух, а Мартинус оформил дубль на 38-й и 39-й минутах, поставив точку в матче;

  • Проверка состава: Тренерский штаб задействовал 9 запасных игроков наряду со стартовой пятеркой, просматривая различные комбинации;

  • Сбор официально завершен: Наша сборная успешно завершает зарубежный этап подготовки, включавший спарринги с ведущими европейскими командами.

Протокол международного товарищеского матча: Нидерланды — Узбекистан

Основные статистические данные и протокол матча:

Показатели и критерии

Сборная Нидерландов по футзалу

Национальная сборная Узбекистана по футзалу

Итоговый счет матча

6

3

Минуты забитых голов

Буохари (14'), Чих (18'), Оуадух (28'), Мартинус (38', 39')

А. Эльмурадов (12'), М. Одилов (19'), Х. Нишонов (32')

Стартовая пятерка

Европейский состав (основные игроки)

Эльмурадов, Садиев, Хамроев, Нишонов, Ахмедзянов

Резервные силы

Полная ротация

Ибрагимов, Солихов, Адилов, Уринбасаров, Самиев, Фахриддинов, Джураев, Шоназаров, Вафоев

Характер игры

Быстрые контратаки и стандарты

Позиционная атака и преодоление прессинга

Статус сбора

Тестовый матч на поле соперника

Заключительный этап европейского сбора

Футзальная экспертиза: что дала нашей сборной игра против Нидерландов?

Специалисты и выводы футзальных аналитиков:

  • Адаптация к высоким скоростям Европы: Соперничество с такими командами, как Нидерланды, требует от наших футзалистов максимальной скорости движения с мячом и без него; это огромная школа, которая резко отличается от игр против азиатских команд;

  • Проблема концентрации на последних минутах: Два пропущенных мяча на 38-й и 39-й минутах показали, что физическая усталость и защита против тактики пятого полевого игрока («повер плай») — это аспекты, над которыми еще предстоит работать;

  • Эффективность в атаке: Забитые 3 гола и создание опасных моментов — позитивный фактор; особенно гол вратаря Аббоса Эльмурадова свидетельствует о том, что стиль игры с подключением голкипера к атаке работает;

  • Горький, но полезный опыт перед официальными соревнованиями: Поражение в таких спаррингах полезнее победы, так как оно указывает тренерам на недостатки и позволяет исправить ошибки перед предстоящими матчами Кубка Азии и чемпионата мира.

Сборная Узбекистана по футзалу возвращается с зарубежного сбора, получив ценный опыт и став сильнее.

Как вы считаете, стоит ли объяснять счет 6:3 в игре с Нидерландами ошибками в обороне или высоким уровнем европейских команд? Смогут ли наши футзалисты занять призовые места на предстоящих официальных турнирах? Оставляйте свои мнения в комментариях и делитесь этим подробным анализом о нашей сборной со всеми любителями футзала!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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