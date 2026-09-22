Скончался муэдзин Запретной мечети шейх Ибрагим аль-Мадани

Муэдзин Запретной мечети шейх Ибрагим бин Адиль аль-Мадани скончался 21 сентября в возрасте 51 года. О его кончине Саудовская Аравиятакже сообщил официальный телеканал «Аль-Ихбария».

Шейх Ибрагим аль-Мадани родился в 1976 году в Медине в религиозной семье. Он получил образование в области коранических наук. Свою деятельность в качестве муэдзина начал в 15 лет в местной мечети Медины. Позже он делал перерыв в служении из-за преподавательской деятельности.

В 2007–2008 годах он возобновил чтение азана в другой мечети Медины. В 2017–2018 годах был официально назначен муэдзином Запретной мечети (Масджид аль-Харам).

Шейх Ибрагим аль-Мадани был одним из 24 главных муэдзинов Запретной мечети. Он был особенно известен чтением утреннего азана и праздничных такбиров, а также выполнением обязанности ретрансляции такбиров имама для прихожан.

Сообщается, что его последним азаном в Запретной мечети стал первый утренний азан 21 сентября. Он скончался через несколько часов после этого.

Точная причина смерти шейха Ибрагима аль-Мадани Саудовская Аравия в официальных источниках пока не разглашается.