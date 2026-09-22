Капитан женской сборной Италии У-20 поделилась мыслями перед полуфиналом против Испании

На чемпионате мира по футболу среди девушек до 20 лет продолжаются решающие стадии. Капитан молодежной сборной Италии Адзурра Галло, которой предстоит сразиться с командой Испании в полуфинале турнира, в эксклюзивном интервью изданию Репубблика рассказала о настрое команды, достигнутых результатах и актуальных вопросах женского футбола. По ее словам, сам выход в эту стадию стал для команды выдающимся событием. Об этом сообщает Goal.com.

Адзурра Галло подчеркнула, что глубоко чувствует ответственность капитанства как на поле, так и за его пределами. По ее мнению, роль капитана не ограничивается только техническими показателями, но и требует построения человеческих отношений с партнерами по команде. Она также отметила, что взаимное доверие и сплоченность футболисток сделали команду еще сильнее.

Командное единство и атмосфера турнира

Отметив, что внутренняя атмосфера в сборной Италии очень дружная, капитан рассказала и о том, как девушки проводят свободное время. По ее словам, игра в настольный теннис, карточная игра буррако и совместные приемы пищи создают в команде особую энергию. В такие моменты кажется, что время останавливается, и команда становится одной семьей.

В ходе интервью были затронуты проблемы женского футбола и взгляды на будущее. Галло выразила желание однажды увидеть женщину во главе Футбольной федерации. Она подчеркнула, что, несмотря на стремительное развитие женского футбола, предстоит еще много работы, чтобы устранить разрыв в зарплатах с коллегами-мужчинами.

Новые правила ФИФА и игра против Испании

В то же время была дана положительная оценка новым правилам ФИФА. Теперь наличие женщины в тренерском штабе каждой женской национальной сборной в качестве главного тренера или его помощника позволяет футболисткам еще больше раскрыть свой потенциал. Было подчеркнуто, что отношения с главным тренером Маттеуччи и помощником тренера Лизи находятся на отличном уровне.

Говоря о силе завтрашнего соперника – сборной Испании, капитан Италии заявила, что они не боятся оппонента. Известно, что они очень сильны, но итальянские девушки готовы оказать достойное сопротивление. Команда, готовящаяся в хорошем настроении под звуки реггетона и испанской музыки в раздевалке, уверенно идет к чемпионскому титулу.