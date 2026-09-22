Порядок рыбалки в Узбекистане будет цифровизирован: места будут бронироваться заранее

В Узбекистане порядок любительского рыболовства может быть цифровизирован. В стране планируется создание системы «Карта рыбака» — Фишерман ИД Новая платформа позволит оформлять рыболовные билеты, производить оплату, просматривать открытые зоны для рыбалки и заранее бронировать места на водоемах.

Система также предусматривает выдачу разрешения с КР-кодом. Однако есть важный нюанс: на данный момент «Карта рыбака» еще не запущена, и официально не установлено, станет ли она обязательной или когда именно будет внедрена. В настоящее время идет процесс выбора исполнителя для разработки системы.

Перед поездкой на рыбалку можно будет забронировать место

Планируемая система Фишерман ИД должна объединить несколько услуг, связанных с рыбалкой, в единую цифровую платформу.

Через нее пользователь сможет:

оформлять рыболовный билет;

производить установленную оплату;

видеть открытые зоны для рыбалки;

выбирать доступные места на водоеме;

заранее бронировать выбранное место;

управлять своими данными через личный кабинет.

Таким образом, вместо того чтобы ехать на место и занимать его самовольно, планируется внедрить механизм предварительного выбора через цифровую систему.

После оплаты будет выдаваться разрешение с КР-кодом

Еще одна важная часть проекта — система КР-пропусков.

То есть после оформления билета и проведения оплаты пользователю будет предоставлено цифровое разрешение.

Планируется, что этот КР-код будет служить цифровым подтверждением права рыбака на законное использование соответствующей территории.

В то же время предусмотрено создание единого реестра открытых рыболовных зон, что позволит получать информацию о разрешенных для рыбалки местах в цифровом виде.

«Карта рыбака» — это не просто карта

Несмотря на название «Карта рыбака», проект не ограничивается созданием пластиковой или цифровой карты.

Фишерман ИД планируется как полноценная цифровая платформа, объединяющая личный кабинет, реестр зон, бронирование, КР-разрешения, оплату и другие услуги.

Также планируется запуск мобильного приложения для Android и iOS.

Кроме того, предусмотрена интеграция с Click, Payme, картографическими сервисами и Telegram Бот API .

Зачем нужна такая система?

Одна из основных целей цифровизации — упорядочить процесс рыбалки и сделать использование территорий прозрачным.

Планируемая система позволит получать информацию о зонах рыбалки из одного источника, бронировать места и проверять разрешения в цифровом формате.

Это, в свою очередь, может способствовать цифровизации процессов контроля за использованием рыболовных угодий.

Система еще не запущена

Самый важный момент, на который стоит обратить внимание в этом сообщении: Фишерман ИД пока не является действующей системой.

Национальный комитет по экологии и изменению климата Узбекистана начал прием коммерческих предложений, соответствующих требованиям технического задания.

Коммерческие предложения до 23 сентября 2026 года принимаются. Таким образом, на данном этапе речь идет не о готовом продукте, а о подготовке к его разработке и внедрению.

Будет ли рыбалка полностью запрещена?

Нет. В имеющейся информации об Узбекистане речи о полном запрете рыбалки не идет.

Главное новшество — планируемое создание системы цифровизации и регулирования услуг любительского рыболовства.

Также пока нет официальной информации о том, что использование «Карты рыбака» станет обязательным или что рыбалка на всех водоемах будет осуществляться только по брони. Эти вопросы могут быть уточнены в процессе разработки системы и утверждения соответствующих порядков.

Какие еще возможности будут в новой системе?

Техническое задание проекта предусматривает ряд цифровых модулей помимо основных услуг для рыбаков.

В частности:

Возможность Планируемая услуга Рыболовный билет Цифровое оформление Оплата Возможность онлайн-оплаты Выбор места Просмотр зон для рыбалки Бронирование Предварительное бронирование выбранного места Вход КР-разрешение Информация Реестр открытых рыболовных зон Управление Личный кабинет Платежные системы Интеграция с Click и Payme Мобильное использование Приложения для Android и iOS

Также планируется создание личных кабинетов для партнеров, внутреннего маркетплейса, биллинга и модулей аналитики.

Что изменится для рыбаков?

Если проект будет запущен в запланированном виде, процесс рыбалки может стать значительно более цифровизированным.

Пользователь будет заходить в систему, просматривать доступные зоны, выбирать место, бронировать его, оплачивать и получать КР-разрешение.

После этого доступ к территории и ее использование могут контролироваться на основе цифровых данных.

Однако то, как эти механизмы будут работать на практике, на каких территориях будут применяться и каковы будут условия использования, станет известно после разработки системы и установления официальных правил.

Главная новость — рыбалка также становится цифровой услугой

В Узбекистане очередной этап в сфере рыболовства может быть связан с цифровизацией.

Через «Карту рыбака» — Фишерман ИД планируется объединить в одну платформу такие процессы, как получение билета, оплата, выбор зоны, бронирование и КР-разрешение.

Пока эта система находится на стадии проекта. Поэтому нет оснований делать категоричные выводы, что «рыбалка будет полностью запрещена» или «теперь все места будут бронироваться только за деньги».

Но если проект будет реализован, в Узбекистане может сформироваться цифровой порядок любительского рыболовства, а в процессе использования водоемов могут появиться новые механизмы, такие как КР-разрешения и предварительное бронирование.