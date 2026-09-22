Камень, на котором сидел Мохаммед Салах, стал туристической достопримечательностью (видео)

·146·Мир
Камень, на котором сидел Мохаммед Салах, стал туристической достопримечательностью (видео)

Фотография футболиста «Ливерпуля» Мохаммеда Салаха, сделанная на плато Куртдере в турецкой провинции Трабзон, превратила обычный камень в популярное туристическое место. Об этом сообщает ХаберТС.

Как стало известно, египетский футболист посетил природные достопримечательности Трабзона во время выходного дня, предоставленного команде. Он отправился на плато Куртдере в районе Мачка, где сфотографировался, сидя на камне. Позже футболист поделился этими снимками в социальных сетях.

После того как фотография стала вирусной, фанаты и туристы начали стекаться на плато Куртдере, чтобы увидеть камень, на котором сидел Салах. Теперь посетители выстраиваются в очередь, чтобы сделать фото именно на этом месте.

Камень, на котором сидел Мохаммед Салах, стал туристической достопримечательностью (видео)

По словам местных жителей, ранее спокойная местность стала гораздо оживленнее после визита футболиста. Среди посетителей это место стали называть «Камнем Салаха». На территории даже установили табличку с надписью «Салах Яйласı».

Таким образом, обычная фотография футболиста привлекла внимание туристов к ранее малоизвестному камню на плато Куртдере.

Мохаммед СалахТрабзонТурцияТуризмФутбол
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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