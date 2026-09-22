Представлен Hyundai Tucson КсРТ 2027: полный привод и новый облик

Как сообщает издание Иксбт.ком, корейская компания Hyundai официально представила новую версию своего популярного кроссовера — модель Tucson КсРТ 2027. Автомобиль получил обновленную базу и отличается более выразительным внедорожным дизайном. Эта модификация предназначена для любителей активного отдыха и приключений, претерпев изменения как во внешности, так и в технических характеристиках. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Изменения во внешнем дизайне сразу привлекают внимание. В передней части кроссовера установлена увеличенная прямоугольная решетка радиатора и массивная нижняя защитная пластина. Расширители колесных арок черного цвета визуально делают кузов автомобиля шире. Кроме того, некоторые элементы кузова украшены текстурой в стиле кованого углеродного волокна (форгед карбон), что придает модели спортивный и современный вид.

Технические возможности и дизайн салона нового автомобиля

В задней части установлен новый бампер и дополнительная защита днища, а на двери багажника появились эмблемы КсРТ и ХТРАК. Эти обозначения указывают на наличие системы полного привода, обеспечивающей устойчивость в различных дорожных условиях. Тем не менее, Hyundai Tucson КсРТ позиционируется не как экстремальный внедорожник, а как комфортный кроссовер для поездок за город.

Интерьер автомобиля также был доработан в соответствии с экстерьером. В салоне установлены специальные защитные коврики для двух рядов сидений, сиденья с уникальной текстурой и декоративные элементы цвета «черный металл». Это повышает не только комфорт, но и практичность, что важно для поддержания чистоты в салоне во время активного отдыха.

По данным компании, кроссовер Tucson пятого поколения выйдет на рынок Южной Кореи в октябре текущего года. Ожидается, что именно в этом месяце будут объявлены точные цены и комплектации автомобиля. Покупателям традиционно будут предложены версии с бензиновыми двигателями и экономичными гибридными силовыми установками.