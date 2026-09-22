Лионель Месси завершает карьеру в сборной Аргентины

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси готовится к своему последнему матчу в национальной футболке. Нападающий «Интер Майами» подтвердил, что выйдет на поле в специальной форме в прощальном матче против сборной Бенина, который ознаменует завершение его исторической международной карьеры. Об этом сообщает Goal.com .

Как сообщает Goal.com, 39-летний футболист официально объявил о завершении карьеры в сборной после своего яркого выступления на шестом чемпионате мира. Нападающий, специально приглашенный главным тренером Лионельем Скалони, в последний раз защитит честь Аргентины 6 октября в матче против сборной Бенина на стадионе «Монументаль».

Исторический прощальный матч и особая форма

Этот товарищеский матч запланирован как особое мероприятие, посвященное огромным заслугам легендарного футболиста на международной арене. Миллионы болельщиков по всему миру, включая узбекских фанатов, с большим волнением ждут этого эмоционального вечера.

Во вторник Лионель Месси на своей странице в социальных сетях представил специальную форму, посвященную этой важной дате. В видео, опубликованном в Instagram, показана специально подготовленная к предстоящему матчу форма сборной, которую он «Последняя игра… Форма на всю жизнь» подписал этими словами.

Великое наследие, охватывающее два десятилетия

За свою более чем двадцатилетнюю карьеру в национальной сборной Лионель Месси провел 207 матчей в составе Аргентины. На сегодняшний день он является рекордсменом сборной по количеству проведенных игр, а также обладателем всех основных рекордов со 125 голами и 68 результативными передачами.

Его коллекция трофеев на международной арене также является настоящей историей футбола. Среди них золотая медаль Олимпийских игр 2008 года, победы на Кубке Америки в 2021 и 2024 годах, а также Кубок Финалиссима 2022 года.

Однако международное наследие футболиста еще больше укрепилось победой на чемпионате мира 2022 года в Катаре. Ожидается, что этот прощальный матч Лионелья Месси, ставшего главным героем турнира, станет завершением одной из самых ярких страниц в истории спорта.