«Завершим войну до зимы»: Трамп и Зеленский провели закрытую встречу в Нью-Йорке

·41·Мир
«Завершим войну до зимы»: Трамп и Зеленский провели закрытую встречу в Нью-Йорке

В рамках 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке состоялась одна из самых интригующих политических встреч, за которой следил весь мир. Президент США Дональд Трамп и Президент Украины Владимир Зеленский сели за стол переговоров с глазу на глаз. Уже во время десятиминутного открытого брифинга, организованного перед началом закрытой части переговоров, глава Белого дома полностью взял инициативу в свои руки. Зеленский, открыто заявив о своих надеждах в этом споре, официально подчеркнул: «Я надеюсь, что мы сможем закончить эту войну до зимы и что Трамп поможет в этом».

Трамп же заявил, что верит в скорое заключение большой сделки между Россией и Украиной, однако отказался раскрывать детали соглашения: «Я верю, что они достигнут соглашения. Я пока не хочу говорить, в чем заключается это соглашение. Для России тоже выгодно закончить войну. Есть два альтернативных пути: один очень плохой, а второй ведет к величию». Кроме того, Трамп отметил, что удары Украины по российским нефтебазам повлияли на мировые цены на дизельное топливо, и этот вопрос будет обсуждаться отдельно. После открытой для прессы части закрытые переговоры лидеров длились около 40 минут.

Итак, о чем договорились за кулисами энергетического перемирия и безопасности, реален ли план «мира до зимы» и какие условия навязывает Украине секретная сделка Трампа?

«Дедлайн до зимы, топливные удары и 40-минутные переговоры»: 5 главных пунктов встречи

Самые важные акценты диалога на высшем уровне в Нью-Йорке:

  • Цель Зеленского: Украинский лидер открыто дал понять, что намерен остановить все вооруженные конфликты до начала зимнего сезона при поддержке Трампа;

  • Намек Трампа на секретную сделку: Президент США заявил о заключении мирного соглашения между сторонами, но сохранил его детали в тайне;

  • Обсуждение нефти и энергетики: Удары Украины по российской топливной инфраструктуре и их влияние на мировой рынок стали главной темой обсуждения;

  • Полная доминация на брифинге: Во время открытых заявлений Трамп полностью контролировал вопросы СМИ и диалог, оказавшись в центре внимания;

  • 40-минутный закрытый формат: Главы государств рассмотрели вопросы ПВО (противовоздушной обороны), безопасности и энергетического перемирия на 40-минутной секретной встрече.

Встреча Трампа и Зеленского: заявления сторон и анализ повестки

Сравнение основных параметров переговоров на площадке ООН:

Показатели и аспекты

Позиция Дональда Трампа

Позиция Владимира Зеленского

Время завершения войны

Существует два пути: «Плохой путь» или «Путь, ведущий к величию»

«Надеюсь завершить войну до зимы»

Сделка и переговоры

«Они заключат сделку, но содержание я не скажу»

Опора на решительную помощь США и лично Трампа

Энергетический вопрос

Удары по России подняли цены на дизель, это будет обсуждаться

Необходимость энергетического перемирия и защиты инфраструктуры

Безопасность и вооружение

Скорейшая заморозка конфликта и снижение финансового бремени

Усиление систем противовоздушной обороны (ПВО)

Формат диалога

10-минутный открытый брифинг + 40-минутные закрытые переговоры

10-минутный открытый брифинг + 40-минутные закрытые переговоры

Экспертиза в международной политике и геополитике: как сработает план Трампа?

Выводы дипломатических инсайдеров и международных аналитиков:

  • Вероятность «энергетического перемирия»: Двусторонние удары могут быть прекращены; соглашение о том, что в обмен на прекращение ударов Украины по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) Москва также воздержится от атак на энергетические сети Украины, считается одним из самых реальных сценариев;

  • Фактор времени перед зимой: По мере приближения зимнего сезона стабильность энергетической системы становится для Киева вопросом жизни и смерти; слова Зеленского о завершении войны именно до зимы напрямую связаны с ситуацией на фронте и нехваткой ресурсов;

  • Давление «большой сделки» Трампа: Глава Белого дома в соответствии со своими предвыборными обещаниями принуждает обе страны к жестким компромиссам; заявление Трампа «пока не буду говорить о содержании сделки» свидетельствует о наличии в плане деликатных пунктов о заморозке территорий или гарантиях безопасности;

  • 40-минутная экспресс-дипломатия: Выделение 40 минут в закрытом формате означает, что вместо пакета военной помощи оперативнее обсуждались политические условия и механизм прекращения огня.

Эта встреча в Нью-Йорке подтвердила, что в ближайшие месяцы темпы боевых действий в Восточной Европе могут резко измениться.

Как вы думаете, может ли война между Россией и Украиной действительно прекратиться до зимнего сезона, как утверждают Дональд Трамп и Владимир Зеленский? Считаете ли вы, что обе стороны одинаково согласятся с условиями секретной «сделки», предлагаемой Трампом? Оставляйте свои личные мнения в комментариях и делитесь этим актуальным анализом в центре мировой политики со всеми друзьями!

Дональд ТрампВладимир ЗеленскийГенеральная Ассамблея ООНЭнергетика и нефть
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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