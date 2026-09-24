Во всех тюрьмах Техаса установят кондиционеры

Федеральный судья в штате Техас (США) обязал установить кондиционеры во всех тюрьмах для заключенных, содержащихся в условиях сильной жары. Согласно решению, работы должны быть завершены до 31 декабря 2029 года. Об этом сообщает Те Тексас Трибуне.

Окружной судья США Роберт Питман в опубликованном 22 сентября 150-страничном постановлении отметил, что условия в тюрьмах без кондиционеров противоречат Восьмой поправке к Конституции. Он поручил Департаменту уголовного правосудия Техаса (ТДКДж) незамедлительно разработать план по установке кондиционеров во всех учреждениях.

По состоянию на 1 сентября чуть более трети из 104 учреждений, находящихся в ведении ТДКДж, были полностью оборудованы кондиционерами. Имеется 53 676 охлаждаемых мест, в то время как около 90 тысяч заключенных остаются в условиях без кондиционеров.

Судья отметил в решении наличие убедительных доказательств того, что в 2023–2025 годах по меньшей мере девять заключенных умерли из-за сильной жары. Питман также заявил, что эта цифра может быть занижена.

В свою очередь, ТДКДж заявил, что не согласен с решением и подаст апелляцию. Департамент сообщил, что в настоящее время используются охлаждаемые помещения, вода, холодный душ, вентиляторы и специальные охлаждающие полотенца. Кроме того, планируется увеличить количество охлаждаемых мест до 60 тысяч к концу 2026 года, а к 2028 году — до 90 тысяч.