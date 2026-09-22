В Китае родителей лишили прав после того, как они оставили дочь няне на 13 лет

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В Китае родителей лишили прав после того, как они оставили дочь няне на 13 лет

В китайской провинции Шаньси супружеская пара, оставившая свою дочь на попечение няни на 13 лет, была лишена родительских прав по решению суда. Женщина, которая все эти годы воспитывала девочку, была назначена её официальным опекуном. Об этом сообщает Вккдаилй.

Девочка родилась в 2012 году. Вскоре после этого родители наняли няню по фамилии Чжан для ухода за ребенком. В 2014 году пара заявила, что не может самостоятельно воспитывать дочь, и попросила няню временно забрать её к себе домой в Шаньси.

Однако со временем попытки вернуть ребенка в семью не увенчались успехом. Няня несколько раз пыталась отвезти девочку родителям, но те отказывались её принимать.

Согласно судебным документам, до 2017 года родители периодически присылали деньги на расходы девочки. Затем эти выплаты полностью прекратились. При этом они практически перестали интересоваться жизнью и воспитанием ребенка.

Девочка осталась без официальных документов

Поскольку опека над ребенком не была оформлена официально, девочка в течение 13 лет не могла зарегистрироваться по месту жительства.

Эта ситуация негативно отразилась на её образовании и других социальных правах. Не имея официального статуса, девочка не могла полноценно учиться в школе и осталась без социального страхования. В результате она не смогла пройти некоторые официальные процедуры, необходимые для сдачи экзаменов в старшие классы.

Когда проблема обострилась, няня обратилась в прокуратуру. Её иск был поддержан, и дело дошло до суда.

Суд также учел желание ребенка

В ходе судебного разбирательства выяснилось, что девочка много лет жила с Чжан, считает её семью своими близкими и хочет остаться именно в этом доме.

После этого суд вынес решение о лишении биологических родителей их прав. Няня, которая заботилась о девочке все эти годы, была назначена её официальным опекуном.

После вынесения решения местные органы власти помогли оформить необходимые документы и восстановить правовой статус ребенка.

Кроме того, родители, оставившие дочь без присмотра, были привлечены к ответственности. Их приговорили к шести месяцам исправительных работ.

Таким образом, девочка, которую 13 лет воспитывала няня, теперь официально остается под её опекой.

ЧжанПровинция ШаньсиWccdailyЛишение родительских правКитай
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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