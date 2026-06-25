Впервые с начала эпидемии Эболы зафиксирован случай заболевания за пределами Африки

·4·Мир
Впервые с начала эпидемии Эболы зафиксирован случай заболевания за пределами Африки

Во Франции зафиксирован первый случай заболевания Эболой за пределами Африки с начала текущей эпидемии.

По данным Министерства здравоохранения Франции, вирус обнаружен у врача, вернувшегося из гуманитарной миссии в Демократической Республике Конго. Он был госпитализирован с соблюдением специальных мер безопасности и помещен в изолятор. Состояние пациента оценивается как стабильное.

Санитарные службы устанавливают лиц, контактировавших с врачом. Они будут находиться на домашнем карантине в течение 21 дня.

Специалисты сообщили, что сейчас распространяется штамм «Бундибугио». Утвержденной вакцины или специального метода лечения против него на данный момент не существует.

В Демократической Республике Конго зарегистрировано около 1100 случаев заболевания и почти 280 смертей. В Уганде выявлено 20 случаев и две смерти.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор
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