84-летняя женщина ежемесячно проезжает 2000 км, чтобы раздавать одежду

84-летняя Барбара Кэрролл, проживающая в Западной Австралии, ежемесячно преодолевает тысячи километров, чтобы доставлять одежду нуждающимся в отдаленных районах.

Местные жители города Доннибрук называют Барбару «Нэн Барб». Она загружает в свою машину одежду, собранную в собственном благотворительном магазине, и отправляется в путь по отдаленным уголкам Австралии. Её поездки составляют более 2000 километров в месяц.

Барбара раздает одежду благотворительным организациям и женским приютам в таких отдаленных районах, как Карнарвон, Ньюман, Наллагайн и Роборн. Среди вещей есть женская, мужская и детская одежда, а также одеяла.

По её словам, она не ждет наград или признания за свою работу. Для неё помощь нуждающемуся человеку — это простой человеческий долг.

Интересно, что сама Барбара выросла в Наллагайне, поэтому у неё очень тесная связь с жителями этих мест. Местные называют её «ангелом» и высоко ценят её доброту и помощь.

Сейчас местные жители собирают средства, чтобы купить ей грузовик побольше, чтобы она могла расширить географию своих поездок.