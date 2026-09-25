Почему некоторые фермеры рисуют на скоте зебровые полосы?

В социальных сетях распространяются видеоролики, на которых узбекские фермеры наносят на тела крупного рогатого скота бело-черные полосы, как у зебры. Этот метод может помочь защитить скот от кусающих насекомых.

Впервые такой способ был испытан в рамках научных исследований, проведенных в Японии. В исследовании, опубликованном в 2019 году в журнале PLOS ONE, японские ученые нанесли на тела коров зеброподобные бело-черные полосы. В эксперименте участвовали шесть голов крупного рогатого скота японской черной породы, и у животных с нанесенными полосами количество садящихся кусающих мух снизилось почти на 50 процентов по сравнению со скотом без полос.

Ученые также заметили, что коровы с полосами реже совершали такие движения, как потряхивание головы, взмахи хвостом и удары ногами для отпугивания мух. По мнению исследователей, полосы, характерные для зебр, могут затруднять посадку мух на тело животных.

Впоследствии эта идея стала применяться на практике в некоторых регионах Японии. В 2024 году сообщалось, что фермеры в префектуре Ямагата пытались защитить скот от кровососущих насекомых, нанося на него бело-черные полосы.

Поэтому видеоролики, распространяющиеся в социальных сетях из Узбекистана, также можно связать с этим методом.