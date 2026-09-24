25 сентября в некоторых регионах пройдут дожди

25 сентября в некоторых регионах Узбекистана ожидаются кратковременные дожди и грозы. Об этом сообщили в Узгидромете.

В столице Ташкенте ожидается переменная облачность. Во второй половине дня возможен кратковременный дождь, местами с грозой. Температура ночью составит 14–16 градусов, днем — 26–28 градусов тепла.

В Республике Каракалпакстан и Хорезмской области погода будет малооблачной, местами переменной, осадков не ожидается. Температура ночью 10–15 градусов, днем 25–30 градусов.

В Бухарской и Навоийской областях погода будет малооблачной, местами переменной, осадков не ожидается. Температура ночью 13–18 градусов, днем 25–30 градусов.

В Сырдарьинской, Джизакской и Самаркандской областях погода будет малооблачной, местами переменной, осадков не ожидается. Температура ночью 13–18 градусов, днем 25–30 градусов.

В Ташкентской области ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь, возможна гроза. Температура ночью 13–18 градусов, днем 25–30 градусов.

В Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях погода будет малооблачной, местами переменной, осадков не ожидается. Температура ночью 13–18 градусов, днем 28–33 градусов.

В Андижанской, Наманганской и Ферганской областях ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь, возможна гроза. Температура ночью 13–18 градусов, днем 23–28 градусов.

В предгорных и горных районах республики ожидается переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. В высокогорьях осадки могут перейти в снег. Температура ночью 9–14 градусов, днем 15–20 градусов.