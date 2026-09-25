Уникальный инстинкт Эрлинга Холанда: наставник сборной Норвегии похвалил форварда

Главный тренер сборной Норвегии Столе Сольбаккен особо отметил уникальные способности и голевое чутье звездного нападающего команды Эрлинга Холанда. После матча против Дании форвард «Манчестер Сити» довел количество своих голов за национальную сборную до 64 в 56 матчах. Этот показатель демонстрирует рекордную эффективность в современном футболе и продолжает поражать экспертов. Об этом сообщает портал Goal.com.

Согласно информации Goal.com, после игр в Лиге наций УЕФА главный тренер прокомментировал действия своего подопечного, подчеркнув, что его врожденный талант настолько уникален, что его невозможно привить одними лишь тренировками. Хотя аналитики часто акцентируют внимание на физической мощи и высокой скорости игрока, Сольбаккен уверен, что за его успехом стоит другой секретный фактор.

Врожденный инстинкт и чутье выше тактики

В интервью телеканалу ТВ2 наставник норвежцев объяснил, что действия Холанда на поле основаны не только на тактических указаниях, но и на внутренней интуиции и биологических особенностях. Указывая на свою голову и нос, тренер отметил, что способность предугадывать траекторию полета мяча должна быть врожденной.

По словам Сольбаккена, 24-летний экс-игрок «Боруссии» Дортмунд действует в штрафной площади соперника на особой частоте. Именно это необъяснимое, дарованное природой голевое чутье является главным аспектом, выделяющим его на фоне других футболистов.

Холанд против указаний тренера

Одним из любопытных эпизодов игры стало взаимодействие между тренером по стандартным положениям Полем Фьелде и Эрлингом Холандом. В перерыве нападающий спросил Фьелде, стоит ли подавать мяч низом или верхом. Несмотря на то, что тренер четко приказал подавать низом, Холанд поступил по-своему, предпочтя навес.

Фьелде отметил, что при изучении оборонительной структуры сборной Дании он нашел определенные возможности, но для их реализации необходимо совпадение множества факторов. Тем не менее, решения, принимаемые такими уверенными в себе игроками, как Холанд, зачастую приносят неожиданные результаты.

Пока Эрлинг Холанд продолжает бить рекорды как на клубном уровне, так и в сборной, его физическая форма и способность читать игру становятся головной болью для любой обороны. Ожидается, что в будущих матчах сборной Норвегии действия звездного форварда останутся в центре внимания.