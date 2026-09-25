Бой века официально подтвержден: Фьюри и Джошуа сойдутся 11 декабря в Кардиффе!

Супербой, которого любители мирового бокса ждали долгие годы, наконец стал реальностью. Две знаменитые британские звезды тяжелого веса — бывшие чемпионы мира Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа — выйдут на ринг 11 декабря на великолепной арене «Принкипалитй Стадиум» в столице Уэльса Кардиффе. Это грандиозное противодействие будет транслироваться в прямом эфире по всей планете через крупнейший мировой стриминговый гигант «Netflix». После многомесячных тяжелых переговоров достижение компромисса официально объявили 24 сентября глава Главного управления по делам развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх и Netflix.

Если «Цыганский король» Тайсон Фьюри заявлял, что ему не важно, в какой точке мира пройдет поединок, то Энтони Джошуа твердо потребовал, чтобы бой состоялся исключительно на территории Великобритании, и в итоге его условие было принято. Если на стадионе в Кардиффе Джошуа ранее дважды праздновал крупные победы, то Фьюри проведет бой на земле Уэльса впервые. Турки Аль аш-Шейх открыто назвал этот поединок «одним из величайших противостояний в истории бокса».

«11 декабря, арена Кардиффа и революция Netflix»: 5 ключевых аспектов суперпротивостояния

Самые важные официальные факты по мега-бою Фьюри — Джошуа:

11 декабря — историческая дата: Два британских титана сойдутся на «Принкипалитй Стадиум» в Кардиффе;

Прямой эфир на платформе Netflix: Бой будет транслироваться не на традиционных телеканалах ППВ, а на глобальном стриминге Netflix;

Посредничество Турки Аль аш-Шейха: Саудовский чиновник и промоутер поставил точку в затянувшихся на месяцы переговорах;

Домашняя арена для Джошуа: Энтони ранее дрался на этом стадионе дважды, а Фьюри впервые выйдет на ринг в Кардиффе;

Решающий поединок в карьере: Фьюри (36-2-1) и Джошуа (30-4) поставят точку в финальной кульминации своих карьер.

Сравнение двух гигантов: реальные показатели Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа

Сравнение официальной статистики и условий выходящих на ринг спортсменов:

Показатели и критерии Тайсон Фьюри («Гйпсй Кинг») Энтони Джошуа («АДж») Статистика боев и побед 36 побед, 2 поражения, 1 ничья 30 побед, 4 поражения Отношение к месту проведения боя «Без разницы где, буду драться в любом месте» Категорически потребовал Великобританию Опыт на стадионе Кардиффа Проведет дебютный бой Ранее дважды выходил на ринг на этой арене Объявленная дата и статус 11 декабря, Уэльс / Абсолютный мега-файт 11 декабря, Уэльс / Абсолютный мега-файт Трансляция и главный организатор Турки Аль аш-Шейх / Глобальный эфир Netflix Турки Аль аш-Шейх / Глобальный эфир Netflix

Боксерская экспертиза: Почему этот бой — поворотный момент для истории спорта?

Выводы международных обозревателей, тренеров и аналитиков по боксу:

«Главное противостояние поколения»: Последние десять лет британский и мировой тяжелый вес крутились вокруг имен Фьюри и Джошуа; их очная встреча наконец даст окончательный ответ на многолетний вопрос о том, кто же настоящий король №1;

Психологическое преимущество и локация: Выбор Кардиффа может дать небольшое преимущество в пользу Джошуа, так как он хорошо чувствует атмосферу 70-тысячной арены; однако Фьюри обладает непревзойденным опытом сохранения психологической стойкости на чужом поле и в гостях;

Бой «все потерять или восстановить»: Оба боксера находятся на финальном этапе своей карьеры; поражение в этом поединке, скорее всего, будет означать полную отставку проигравшей стороны.

А как вы думаете, кто победит вечером 11 декабря в Кардиффе — обладатель нестандартной техники Тайсон Фьюри или мощный нокаутер Энтони Джошуа? Сможет ли этот поединок действительно стать крупнейшим боем в истории современного бокса? Оставляйте свои личные прогнозы и мнения в комментариях и делитесь этой грандиозной новостью мира бокса со всеми любителями спорта!