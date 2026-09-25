В России уже в сентябре выпал первый снег: в некоторых регионах природа преподнесла неожиданный сюрприз

В некоторых регионах России уже 24 сентября наблюдались снег и мокрый снег. Хотя первый месяц осени еще не завершился, в северных и более холодных районах страны уже начал ощущаться дыхание зимы.

По данным Гидрометцентра России, 23–24 сентября на территории Таймыра были зафиксированы осадки в виде дождя, мокрого снега и снега. В некоторых районах ночная температура опустилась ниже нуля.

Однако это не означает полного прихода зимы на территорию всей России.

Синоптики отметили, что первый снег наблюдается прежде всего в северных и северо-восточных районах страны, в то время как в остальных местах продолжается осенняя погода.

Если по прогнозам на 24 сентября в некоторых регионах России ожидались холода и осадки, то на юге страны температура воздуха днем прогнозировалась до +20…+25 градусов, а местами поднималась до +26…+28 градусов. Таким образом, хотя появление снега уже в сентябре в некоторых регионах России привлекло внимание в социальных сетях, на большей части страны сохраняется осенняя погода.