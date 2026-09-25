На свадьбе барану надели носки на копыта: но другая деталь удивила многих
Необычная шутка друзей жениха на одной из узбекских свадеб вызвала бурное обсуждение в социальных сетях. На видео видно, как группа парней заводит в комнату с накрытым столом большого черного барана.
Однако больше всего внимание гостей привлекло другое — барану надели носки на копыта.
На видео запечатлено, как друзья жениха вводят животное в комнату. Самое интересное, что копыта животного были обуты в носки, чтобы не пачкать ковер.
При этом на кадрах видно, как некоторые гости и сами друзья жениха разгуливают по ковру в туфлях и кроссовках.
Именно эта деталь вызвала неоднозначную реакцию в соцсетях. Пользователи оставили множество шутливых комментариев по поводу увиденного. Одни обратили внимание на заботу о копытах барана, другие же стали обсуждать хождение в уличной обуви по ковру.
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