Китайский учитель смастерил с учениками 4-метровую водяную ракету

·1·Мир
Китайский учитель смастерил с учениками 4-метровую водяную ракету

В китайской провинции Цзянси учитель естественных наук Ван Инь вместе с учениками создал многоступенчатую водяную ракету высотой до 4 метров. Устройство привлекло внимание тем, что во время полета оно сбрасывает ускорители и возвращается на землю с помощью парашюта.

Сообщается, что ракета была собрана из пластиковых ведер, бутылок из-под напитков и других простых материалов. Она приводится в движение с помощью воды и давления сжатого воздуха. Во время полета боковые ускорители ракеты, а также первая и вторая ступени последовательно отделяются. После этого на частях ракеты раскрываются парашюты, обеспечивая их безопасное возвращение на землю.

Ван Инь ставит своей целью наглядно объяснять ученикам теоретические знания из учебников на практике с помощью подобных экспериментов. В процессе проектирования, сборки и испытания ракеты учащиеся на практике изучают механику, воздушное давление и принципы полета.

Учитель работает с водяными ракетами уже несколько лет. По данным Те Папер, его опыт вдохновил и других педагогов: около 3 тысяч учителей по всему Китаю внедрили водяные ракеты в учебный процесс.

Отмечается также, что перед успешным запуском ракеты Ван Инь и его ученики провели более 60 неудачных испытаний. Учитель подчеркивает, что такие эксперименты помогают формировать не только научные знания, но и навыки извлечения уроков из ошибок и решения проблем.

Ван Иньпровинция Цзянсиводяные ракетыводяные ракеты в образовании
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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