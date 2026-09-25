В Нью-Йорке появились туалеты, двери которых автоматически открываются через 10 минут

В Нью-Йорке в рамках проекта стоимостью 4 миллиона долларов началась установка 17 современных общественных туалетов. Они размещаются в людных местах и на общественных пространствах во всех пяти районах города.

Туалеты бесплатные и работают ежедневно с 07:00 до 22:00. Для их использования можно отсканировать КР-код, открыть дверь через специальное приложение или по телефону.

Особенность устройств заключается в том, что время их использования ограничено 10 минутами. Согласно официальным данным, по истечении 10 минут включаются свет и звуковой сигнал, после чего дверь автоматически открывается.

Пользователей предупреждают и до истечения времени. В частности, через пять минут пользователю сообщают, что прошла половина времени, а через восемь минут — что время подходит к концу.

Городская администрация рассчитывает с помощью этой системы обеспечить возможность использования общественных туалетов как можно большим количеством людей. В кабинках предусмотрены условия для лиц с инвалидностью, бесконтактная система входа, умывальник, пеленальный столик для младенцев и климат-контроль.

Работы по установке 17 туалетов начались в середине сентября 2026 года и планируются к завершению до конца октября.