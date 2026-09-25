В Ташкенте официант спас упавшего в воду ребенка

·26·Общество
В Ташкенте официант спас упавшего в воду ребенка

Обычный день в Алмазарском районе города Ташкента обернулся неожиданным происшествием. Упавший в воду ребенок остался жив благодаря мужеству официанта кафе.

Инцидент произошел 23 сентября в одной из махаллей, расположенной у водоема на территории района.

Сообщается, что группа детей играла на улице в мяч, когда тот упал в воду. Один из мальчиков залез на большую трубу, чтобы достать его. Однако во время этого процесса он потерял равновесие и сорвался в воду.

Сильное течение стало уносить ребенка по воде. В этот момент происшествие заметил молодой парень, работающий в одном из близлежащих кафе.

Не теряя времени, он бросился в воду, вытащил ребенка из течения и спас ему жизнь.

По данным Управления по чрезвычайным ситуациям, решающую роль в спасении ребенка сыграли оперативные действия официанта.

В настоящее время рассматривается вопрос о достойном поощрении проявившего героизм парня-официанта.

Алмазарский районТашкентупавший в воду ребенокгерой официант
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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