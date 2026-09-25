Флагман Samsung Galaxy S27 Ultra получит рекордный аккумулятор

Южнокорейский технологический гигант Samsung планирует значительно увеличить емкость аккумуляторов в своих флагманских смартфонах следующего поколения. Как сообщает издание иксбт.ком, в новых регуляторных документах были раскрыты некоторые технические подробности моделей Galaxy S27 Ultra и Galaxy S27 Pro, среди которых особое внимание привлекают аккумулятор и возможности быстрой зарядки. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Согласно имеющимся данным, самый продвинутый представитель серии, Samsung Galaxy S27 Ultra, будет оснащен аккумулятором емкостью 5700 mAh. Этот показатель станет значительным изменением для компании за последние годы и одной из самых ожидаемых новинок для пользователей. Также устройство будет поддерживать технологию быстрой проводной зарядки мощностью 60 В.

Долгожданные изменения в серии флагманов

Напомним, что Samsung традиционно устанавливала в свои топовые смартфоны серии Ultra аккумуляторы емкостью 5000 mAh на протяжении нескольких лет. Если новая информация подтвердится, увеличение емкости до 5700 mAh позволит значительно продлить время автономной работы флагманов. Это является важным шагом в условиях жесткой конкуренции на рынке.

Ожидается, что еще один представитель линейки — модель Galaxy S27 Pro — будет оснащен аккумулятором емкостью 5200 mAh. Младшая версия, как и старшая, получит поддержку быстрой зарядки мощностью 60 В. Это свидетельствует о том, что компания постепенно повышает скорость зарядки своих устройств.

Технические возможности и память

Кроме того, инсайдеры ранее сообщали, что модели Samsung Galaxy S27 Pro и Ultra перейдут на новейшие стандарты памяти — ЛПДДР6 и UFS 5.1. Однако, согласно представленным данным, только версия Ultra будет оснащена 16 GB оперативной памяти (RAM). Это еще больше повысит общую производительность устройства и его возможности в режиме многозадачности.

На данный момент Samsung официально не предоставила подробную информацию о новой флагманской серии и не объявила дату презентации. Тем не менее, утечки из регуляторных органов позволяют заранее оценить, какие изменения принесут на рынок устройства, ожидаемые в следующем году.