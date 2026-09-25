Флагман Samsung Galaxy S27 Ultra получит рекордный аккумулятор

·39·Технологии
Флагман Samsung Galaxy S27 Ultra получит рекордный аккумулятор

Южнокорейский технологический гигант Samsung планирует значительно увеличить емкость аккумуляторов в своих флагманских смартфонах следующего поколения. Как сообщает издание иксбт.ком, в новых регуляторных документах были раскрыты некоторые технические подробности моделей Galaxy S27 Ultra и Galaxy S27 Pro, среди которых особое внимание привлекают аккумулятор и возможности быстрой зарядки. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Согласно имеющимся данным, самый продвинутый представитель серии, Samsung Galaxy S27 Ultra, будет оснащен аккумулятором емкостью 5700 mAh. Этот показатель станет значительным изменением для компании за последние годы и одной из самых ожидаемых новинок для пользователей. Также устройство будет поддерживать технологию быстрой проводной зарядки мощностью 60 В.

Долгожданные изменения в серии флагманов

Напомним, что Samsung традиционно устанавливала в свои топовые смартфоны серии Ultra аккумуляторы емкостью 5000 mAh на протяжении нескольких лет. Если новая информация подтвердится, увеличение емкости до 5700 mAh позволит значительно продлить время автономной работы флагманов. Это является важным шагом в условиях жесткой конкуренции на рынке.

Ожидается, что еще один представитель линейки — модель Galaxy S27 Pro — будет оснащен аккумулятором емкостью 5200 mAh. Младшая версия, как и старшая, получит поддержку быстрой зарядки мощностью 60 В. Это свидетельствует о том, что компания постепенно повышает скорость зарядки своих устройств.

Технические возможности и память

Кроме того, инсайдеры ранее сообщали, что модели Samsung Galaxy S27 Pro и Ultra перейдут на новейшие стандарты памяти — ЛПДДР6 и UFS 5.1. Однако, согласно представленным данным, только версия Ultra будет оснащена 16 GB оперативной памяти (RAM). Это еще больше повысит общую производительность устройства и его возможности в режиме многозадачности.

На данный момент Samsung официально не предоставила подробную информацию о новой флагманской серии и не объявила дату презентации. Тем не менее, утечки из регуляторных органов позволяют заранее оценить, какие изменения принесут на рынок устройства, ожидаемые в следующем году.

SamsungGalaxy S27 UltraСмартфонАккумуляторТехнологии
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Смартфон Samsung Galaxy S27 Ultra получит аккумулятор увеличенной емкостиСмартфон Samsung Galaxy S27 Ultra получит аккумулятор увеличенной емкости19 сентября 21:28Samsung готовит крупное обновление камеры для флагманов Galaxy S27Samsung готовит крупное обновление камеры для флагманов Galaxy S2717 сентября 20:25Стало известно, что камера в флагмане Samsung Galaxy S27 Ultra останется без измененийСтало известно, что камера в флагмане Samsung Galaxy S27 Ultra останется без изменений14 сентября 13:22Samsung Galaxy S27 Ultra тестирует 4-кратный зумSamsung Galaxy S27 Ultra тестирует 4-кратный зум1 сентября 17:50Как может измениться камера Samsung Galaxy S27 UltraКак может измениться камера Samsung Galaxy S27 Ultra31 августа 20:54Флагман Samsung Galaxy S27 Ultra может перейти на чип Exynos 2700Флагман Samsung Galaxy S27 Ultra может перейти на чип Exynos 270029 августа 15:28
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

Рассчитано, когда на Земле закончится кислород
Рассчитано, когда на Земле закончится кислород
Стали известны цены на iPhone 18 Pro и Pro Max
Стали известны цены на iPhone 18 Pro и Pro Max
Футболка, которую можно не стирать месяц: В ее составе есть золото (видео)
Футболка, которую можно не стирать месяц: В ее составе есть золото (видео)
Китай создал робота, похожего на рыбу: может начаться новая эра под водой (видео)
Китай создал робота, похожего на рыбу: может начаться новая эра под водой (видео)
Узбекистан представил свой первый «камикадзе»-дрон: большой фурор на военной выставке...
Узбекистан представил свой первый «камикадзе»-дрон: большой фурор на военной выставке...
Найденный в Антарктиде метеорит изменил представления о Солнечной системе
Найденный в Антарктиде метеорит изменил представления о Солнечной системе
Стала известна мощность зарядки флагманов Samsung Galaxy S27
Стала известна мощность зарядки флагманов Samsung Galaxy S27
Проведен тест на прочность iPhone 18 Pro Max и Galaxy S26 Ultra
Проведен тест на прочность iPhone 18 Pro Max и Galaxy S26 Ultra