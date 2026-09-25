Жорже Жезуш объяснил, почему заменил Криштиану Роналду

Матч Лиги наций против Уэльса сложился для капитана сборной Португалии Криштиану Роналду не лучшим образом. Опытный форвард, не сумевший реализовать выгодный момент по ходу встречи, был вынужден покинуть поле во втором тайме. Как сообщает Goal.com, главный тренер Жорже Жезуш открыто объяснил тактические причины этого резкого решения. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

В четверг португальцы одержали трудную победу со счетом 1:0. 41-летний нападающий испытывал трудности на протяжении всей игры и не смог реализовать стопроцентный момент. После великолепной передачи полузащитника Рубена Невеша Роналду не сумел поразить ворота из идеальной позиции.

По этой причине главный тренер Жорже Жезуш на 68-й минуте решился на радикальные перемены и заменил капитана. В интервью телеканалу Канал 11 специалист дал оценку физическому состоянию Роналду и объяснил причины своего решения.

Тактическая необходимость и физическое состояние

По словам Жезуша, последние минуты встречи требовали совершенно иного подхода. Чтобы удержать три очка, команде были необходимы активность и скорость.

«Игра требовала от нас таких изменений», – сказал Жезуш в интервью журналистам. За 25 минут до конца матча тренер планировал выпустить быстрого игрока, способного оказать давление на центральных защитников соперника.

Было заметно, что Роналду, проведший 234 матча и забивший 146 голов за сборную, к концу встречи физически устал. Жезуш признал, что у его звездного футболиста уже не оставалось сил на выполнение необходимого высокого прессинга в передней линии.

«Криш больше не мог с этим справляться», – прокомментировал бывший наставник «Бенфики». Тренер также добавил, что понимал: ожидать большего результата от игрока в линии атаки было невозможно.