Xiaomi 18 Pro и Pro Max вызвали огромные очереди в Китае

·33·Технологии
Xiaomi 18 Pro и Pro Max вызвали огромные очереди в Китае

Новая флагманская серия, представленная китайской компанией XiaomiXiaomi 18 Pro и Xiaomi 18 Pro Max, вызвала беспрецедентный интерес на рынке. Уже на второй день после начала продаж розничные магазины Xiaomi Хоме по всему Китаю оказались переполнены покупателями. Этот шаг демонстрирует сохраняющийся высокий спрос среди поклонников бренда и подтверждает, что новые устройства заслуживают серьезного внимания с технологической точки зрения. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Согласно данным Иксбт.ком, президент Xiaomi Груп Лу Вейбинг и официальный аккаунт Xiaomi Мобиле опубликовали интересные фотографии, сделанные в точках продаж во время Праздника середины осени. Длинные очереди перед магазинами в провинциях Хэнань, Шаньдун, Цзянсу и других, а также столпотворение вокруг демонстрационных стендов наглядно показали огромный энтузиазм по отношению к новым флагманам на китайском рынке.

Технические возможности и цены флагманских смартфонов

Смартфоны данной серии отличаются своим уникальным дизайном и передовыми функциями. Устройства оснащены дополнительным экраном на задней панели и продвинутой системой камер на 200 Мп, что выводит возможности мобильной съемки на новый уровень. Напомним, что серия Xiaomi 18 Pro была официально представлена вечером 23 сентября текущего года и сразу поступила в продажу.

В эту линейку вошли модели Xiaomi 18 Pro, Xiaomi 18 Pro Max, а также уникальные прозрачные версии. Что касается цен, то базовая конфигурация Xiaomi 18 Pro с 12 GB RAM и 256 GB встроенной памяти стоит 5999 юаней, а вариант с 16 GB оперативной и 1 TB постоянной памяти оценен в 8999 юаней. Более продвинутый Xiaomi 18 Pro Max продается по цене от 6999 до 9999 юаней в зависимости от объема памяти. Для желающих приобрести прозрачные версии модель Xiaomi 18 Pro начинается от 9999 юаней, а прозрачная версия Pro Max — от 10999 юаней.

Планы по выходу на международный рынок

Еще одна важная новость, которая порадует покупателей — Xiaomi официально объявила о выходе данной серии на глобальный рынок. Согласно заявлению компании, смартфоны Xiaomi 18 Pro поступят в продажу на мировом рынке до конца 2026 года. Тем не менее, стало известно, что глобальные версии для международных покупателей будут оснащены аккумуляторами немного меньшей емкости.

XiaomiXiaomi 18 ProСмартфонКитайТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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