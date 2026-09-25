Яркость экрана Xiaomi 18 Pro оказалась ниже, чем у предшественника

Согласно данным Иксбт.ком, известный инсайдер Ice Universe сравнил возможности экранов флагмана следующего поколения Xiaomi 18 Pro и предыдущей модели Xiaomi 17 Ultra. Эксперт отметил, что из-за специальной технологии, примененной в дисплее нового устройства, яркость и четкость контента заметно снизились. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

По наблюдениям аналитика, даже при отключенном режиме конфиденциальности Привакй Моде качество изображения и читаемость экрана Xiaomi 18 Pro значительно уступают предыдущей модели Ultra. Подчеркивается, что это особенно заметно при взгляде на экран под углом, а не под прямым углом.

Влияние технологии конфиденциальности на повседневное использование

Данная технология изначально была разработана для защиты личных данных владельца смартфона от посторонних глаз и ограничения видимости контента. Однако текущие сравнения показали, что даже в обычных условиях использования, когда функция защиты неактивна, она негативно сказывается на качестве экрана.

По мнению инсайдера, такие инновационные решения затрудняют просмотр контента в повседневном режиме и ухудшают пользовательский опыт. В результате преимущества обеспечения конфиденциальности достигаются ценой существенных компромиссов, таких как снижение качества экрана.

Рекомендации для будущих флагманов

Специалисты подчеркивают важность учета повседневного комфорта пользователей при внедрении подобных технологических решений. В своих выводах Ice Universe порекомендовал компании Xiaomi учесть этот опыт при разработке будущих флагманских смартфонов.

В настоящее время яркость экранов и углы обзора остаются одними из главных конкурентных преимуществ на рынке смартфонов. Поэтому производителям приходится серьезно задумываться о поиске баланса между безопасностью и визуальным комфортом.