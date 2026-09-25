В Джизаке зять и его родственники ослепили мужчину

·96·Общество
В Джизаке зять и его родственники ослепили мужчину

В Джизаке отец, пришедший забрать вещи своей дочери, получил тяжелые телесные повреждения в результате конфликта с зятем и его родственниками. Сообщается, что мужчина лишился одного глаза.

Об этом сообщил проект «Не молчи». Инцидент подтвердил пресс-секретарь министра внутренних дел Шохрух Гиясов QALAMPIR.UZ.

Как выяснилось, дочь потерпевшего вышла замуж за У.А. в 2024 году. Однако после заключения брака в семье начались скандалы, женщина, как утверждается, регулярно подвергалась давлению и насилию. Ситуацию не остановила даже ее беременность.

Девушка скрывала происходящее, чтобы не тревожить родителей. Но 23 мая 2026 года она попросила отца забрать ее. После этого отец привез дочь в Ташкент.

Спустя несколько дней он вместе с близкими отправился в Джизак, чтобы забрать личные вещи дочери, документы и вещи внука.

Предполагая возможность возникновения конфликта, отец и его родственники примерно за час до происшествия обратились в службу 102. Однако затем ситуация обострилась, и мужчину избили.

По словам потерпевшего, удары ему наносили несколько человек. Его продолжали пинать даже после того, как он упал, в результате чего он потерял сознание. Когда близкие попытались помочь, их, как сообщается, удерживали.

В медицинских документах у мужчины зафиксированы черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, повреждение левого глаза, а также раны в области лба и бровей. В результате он потерял зрение на левый глаз, отмечается, что в настоящее время проблемы сA зрение возникают и на правем глазу.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 104 Уголовного кодекса. В настоящее время органами внутренних дел Джизакской области проводятся следственные действия.

Итоги расследования и правовая оценка действий причастных лиц пока не разглашаются.

ДжизакНе молчиШохрух Гиясовслужба 102
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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