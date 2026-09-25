34 года ожидания: на шотландском острове родился ребенок

На удаленном шотландском острове Норт-Роналнсай (Норт-Роналдсей) впервые за 34 года родился ребенок. Интересно, что рождение малыша планировалось в Коста-Рике. Об этом сообщает CNN.

Родители ребенка — Элис Трейл Форд и Хорхе Суарес — проводят часть года на Норт-Роналдсее, а остальное время в Коста-Рике. Когда в середине сентября семья прибыла на остров, у Элис неожиданно начались схватки.

В результате 15 сентября на далеком острове появилась новая жизнь.

Семья Элис Трейл Форд имеет давнюю историческую связь с Норт-Роналдсеем. Ее предки купили остров в 1727 году. Сама Элис с детства ежегодно приезжала в эти места.

По словам женщины, остров занимает особое место в ее жизни, и она чувствует себя здесь как дома.

Норт-Роналдсей считается одним из наименее населенных регионов. По данным на 2024 год, на острове проживало 72 человека, а сейчас численность постоянного населения составляет 51 человек.

Длина острова составляет около 4,8 километра, а ширина — примерно 3,2 километра.

Одна из главных причин столь длительного перерыва — практически полное отсутствие медицинской инфраструктуры на острове. Здесь нет больниц или врачей, а из постоянного медперсонала имеется лишь одна медсестра.

Поэтому рождение ребенка на острове спустя 34 года стало необычным и памятным событием для местных жителей.