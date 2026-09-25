В горах Алматы перед туристами появился снежный барс

В горах Алматы туристы столкнулись с редким снежным барсом. Редкий хищник неожиданно появился перед их глазами, преследуя собаку, которая сопровождала группу туристов по горной тропе.

Один из очевидцев происшествия успел запечатлеть эти моменты на видео.

По словам алматинки Оксаны Перекупко, во время прогулки к группе присоединилась местная собака. Сначала животное бежало впереди туристов. Однако во время отдыха ее поведение резко изменилось.

Шерсть собаки встала дыбом, а внимание было сосредоточено на одной точке. Спустя некоторое время она внезапно побежала. А через несколько секунд вслед за ней появился снежный барс.

Туристы закричали, испереживаясь за собаку. Но хищник не стал приближаться к людям. Он несколько секунд смотрел в сторону туристов, а затем скрылся за арчой.

Некоторое время спустя снежный барс снова показался выше по тропе. Туристы предположили, что хищник мог охранять там свою добычу.

После этого члены группы забрали собаку с собой и спустились в ближайший населенный пункт.

Снежный барс является редким хищником, занесенным в Красную книгу Казахстана, и находится под защитой государства. Отмечается, что на территории страны обитает около 200 особей.

Эта редкая встреча, заснятая туристами, в очередной раз показала, насколько неожиданным может быть столкновение с дикой природой в горах.