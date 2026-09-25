Медали Узбекистана на Азиатских играх достигли 30
Делегация Узбекистана довела количество медалей до 30 на проходящих в Аити-Нагое Азиатских играх. Очередную награду завоевал представитель спортивной гимнастики Расулжон Абдурахимов.
Абдурахимов набрал 14,433 балла в финале упражнений на параллельных брусьях и удостоился бронзовой медали.
Таким образом, в активе делегации Узбекистана на данный момент имеется 6 золотых, 15 серебряных и 9 бронзовых медалей.
Награда Расулжона Абдурахимова довела общую копилку медалей делегации до 30.
Комментарии 0
…