Samsung уходит с рынка мониторов в Китае

Южнокорейский технологический гигант Samsung перешел к финальному этапу прекращения продаж мониторов на материковом Китае. Согласно данным иксбт.ком, очистка складов и торговых сетей, а также реализация остатков продукции должны быть полностью завершены к концу ноября 2026 года. Это решение стало логическим продолжением стратегии компании по постепенному выходу с рынка бытовой электроники в Китае. Об этом сообщает Иксбт.ком.

По имеющимся данным, национальные дистрибьюторы и корпоративные партнеры уже прекратили поставки мониторов Samsung. В настоящее время компания проводит инвентаризацию остатков и готовит соответствующие компенсации для партнеров в зависимости от объема нереализованной продукции. Эти изменения происходят на фоне обострения конкурентной среды на потребительском рынке Китая.

Стратегия отказа от бытовой электроники

6 мая текущего года компания Samsung (Чина) Инвестмент официально объявила о прекращении продаж в Китае телевизоров, мониторов, коммерческих дисплеев, кондиционеров, холодильников, стиральных машин, проекторов, аудиосистем и другой потребительской техники. После этого было определено, что на китайском рынке под брендом Samsung останутся только продажи Samsung смартфонес (смартфонов).

Интересно, что направление мониторов считалось одним из самых успешных сегментов потребительского бизнеса Samsung в Китае. Однако из-за того, что организационно это подразделение входило в общую структуру с другими категориями бытовой электроники, от которых компания решила отказаться, оно также попало под процесс закрытия.

Изменения на рынке и гарантийное обслуживание

Даже после официального объявления поставки прекратились не сразу. В мае китайский дистрибьютор Ханлинхуи успел добавить в ассортимент 15 новых моделей мониторов. Однако 23 июня компания Samsung закрыла свой официальный аккаунт по бытовой электронике в социальной сети WeChat, что стало важным шагом, свидетельствующим о реальном сокращении бизнеса.

Представители компании подчеркивают, что в соответствии с законодательством Китая, гарантия и послепродажное обслуживание для ранее приобретенных устройств будут сохранены в полном объеме. Никакие обязательства по обслуживанию клиентов не будут нарушены, и все контракты будут выполнены.

История, длившаяся с 1992 года

Samsung ведет свою деятельность на китайском рынке с 1992 года. Однако за последние два десятилетия на фоне резкого усиления местных производителей позиции компании в этой стране значительно ослабли. Доминирование китайских брендов на рынке бытовой техники вынудило корейского гиганта изменить свою стратегию.

Согласно источникам, после масштабной реструктуризации Samsung планирует сохранить свое полноценное присутствие в Китае только в двух основных направлениях — сегментах смартфонов и чипов памяти (меморй). Остальные направления бытовой электроники постепенно закрываются.