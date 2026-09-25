Samsung уходит с рынка мониторов в Китае

·27·Технологии
Samsung уходит с рынка мониторов в Китае

Южнокорейский технологический гигант Samsung перешел к финальному этапу прекращения продаж мониторов на материковом Китае. Согласно данным иксбт.ком, очистка складов и торговых сетей, а также реализация остатков продукции должны быть полностью завершены к концу ноября 2026 года. Это решение стало логическим продолжением стратегии компании по постепенному выходу с рынка бытовой электроники в Китае. Об этом сообщает Иксбт.ком.

По имеющимся данным, национальные дистрибьюторы и корпоративные партнеры уже прекратили поставки мониторов Samsung. В настоящее время компания проводит инвентаризацию остатков и готовит соответствующие компенсации для партнеров в зависимости от объема нереализованной продукции. Эти изменения происходят на фоне обострения конкурентной среды на потребительском рынке Китая.

Стратегия отказа от бытовой электроники

6 мая текущего года компания Samsung (Чина) Инвестмент официально объявила о прекращении продаж в Китае телевизоров, мониторов, коммерческих дисплеев, кондиционеров, холодильников, стиральных машин, проекторов, аудиосистем и другой потребительской техники. После этого было определено, что на китайском рынке под брендом Samsung останутся только продажи Samsung смартфонес (смартфонов).

Интересно, что направление мониторов считалось одним из самых успешных сегментов потребительского бизнеса Samsung в Китае. Однако из-за того, что организационно это подразделение входило в общую структуру с другими категориями бытовой электроники, от которых компания решила отказаться, оно также попало под процесс закрытия.

Изменения на рынке и гарантийное обслуживание

Даже после официального объявления поставки прекратились не сразу. В мае китайский дистрибьютор Ханлинхуи успел добавить в ассортимент 15 новых моделей мониторов. Однако 23 июня компания Samsung закрыла свой официальный аккаунт по бытовой электронике в социальной сети WeChat, что стало важным шагом, свидетельствующим о реальном сокращении бизнеса.

Представители компании подчеркивают, что в соответствии с законодательством Китая, гарантия и послепродажное обслуживание для ранее приобретенных устройств будут сохранены в полном объеме. Никакие обязательства по обслуживанию клиентов не будут нарушены, и все контракты будут выполнены.

История, длившаяся с 1992 года

Samsung ведет свою деятельность на китайском рынке с 1992 года. Однако за последние два десятилетия на фоне резкого усиления местных производителей позиции компании в этой стране значительно ослабли. Доминирование китайских брендов на рынке бытовой техники вынудило корейского гиганта изменить свою стратегию.

Согласно источникам, после масштабной реструктуризации Samsung планирует сохранить свое полноценное присутствие в Китае только в двух основных направлениях — сегментах смартфонов и чипов памяти (меморй). Остальные направления бытовой электроники постепенно закрываются.

SamsungКитайМониторыТехнологииБизнес
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Samsung увеличивает производство бюджетных смартфонов на фоне кризиса памятиSamsung увеличивает производство бюджетных смартфонов на фоне кризиса памяти5 сентября 20:52Китай догоняет лидеров на рынке полупроводниковКитай догоняет лидеров на рынке полупроводников15 сентября 23:22План кражи технологий Samsung раскрыт в ходе судебного процессаПлан кражи технологий Samsung раскрыт в ходе судебного процесса4 сентября 16:29Инженер, укравший технологии Samsung, приговорен к 7 годам тюрьмыИнженер, укравший технологии Samsung, приговорен к 7 годам тюрьмы21 августа 02:58Флагманы Samsung Galaxy S27 выходят на новый уровень производительности и памятиФлагманы Samsung Galaxy S27 выходят на новый уровень производительности и памятиВчера 14:28Обновление Samsung СмартТингс вывело из строя холодильникиОбновление Samsung СмартТингс вывело из строя холодильники23 сентября 16:56
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

Рассчитано, когда на Земле закончится кислород
Рассчитано, когда на Земле закончится кислород
Стали известны цены на iPhone 18 Pro и Pro Max
Стали известны цены на iPhone 18 Pro и Pro Max
Футболка, которую можно не стирать месяц: В ее составе есть золото (видео)
Футболка, которую можно не стирать месяц: В ее составе есть золото (видео)
Китай создал робота, похожего на рыбу: может начаться новая эра под водой (видео)
Китай создал робота, похожего на рыбу: может начаться новая эра под водой (видео)
Узбекистан представил свой первый «камикадзе»-дрон: большой фурор на военной выставке...
Узбекистан представил свой первый «камикадзе»-дрон: большой фурор на военной выставке...
Найденный в Антарктиде метеорит изменил представления о Солнечной системе
Найденный в Антарктиде метеорит изменил представления о Солнечной системе
Стала известна мощность зарядки флагманов Samsung Galaxy S27
Стала известна мощность зарядки флагманов Samsung Galaxy S27
Проведен тест на прочность iPhone 18 Pro Max и Galaxy S26 Ultra
Проведен тест на прочность iPhone 18 Pro Max и Galaxy S26 Ultra