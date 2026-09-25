Глава NASA назвал сроки ускорения программы Artemis

·23·Технологии
Глава NASA назвал сроки ускорения программы Artemis

Глава Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джаред Айзекман, выступая на конференции Пайлоад'с Офф Ворлд, сообщил, что в начале октября будут представлены обновленные планы по ускорению программы Artemis. Эти долгожданные изменения внесут ясность в график миссий, связанных с возвращением человека на Луну, и ожидается, что они станут важным шагом в международной космической гонке. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает об этом.

Согласно данным Иксбт.ком, публикация новых графиков может совпасть с полетом экипажа Крев-13 на Международную космическую станцию. Комментируя этот шаг, глава агентства подчеркнул, что для успешной высадки на Луну необходимо совпадение множества сложных факторов, поэтому общественности должна быть представлена четкая и актуальная картина.

Главный стимул и цель в космической гонке

Айзекман назвал конкуренцию с Китаем основным фактором, вынуждающим ускорить процесс. Обе страны направляют огромные средства на развитие лунной инфраструктуры и работают по агрессивному графику. Отвечая на вопрос «в чем заключается победа?», глава агентства дал предельно четкий ответ, заявив, что главным индикатором станет то, флаг какой страны будет изображен на скафандре следующего человека, ступившего на поверхность Луны.

Глава агентства отметил, что считает своим главным достижением не этапы миссии, а изменение внутренней культуры NASA. По его словам, при его руководстве прогресс вплоть до строительства лунной базы зависит не столько от личного управления, сколько от удачи и условий. Для этого должны одновременно сочетаться правильная политика, поддержка Конгресса, достаточный бюджет и гибкость.

2027 год — год реализации и планы на будущее

В качестве двух важных факторов, поддающихся контролю, Айзекман выделил культурные изменения внутри агентства и «способность NASA доводить дела до конца». Он охарактеризовал 2027 год как «год реализации», предупредив представителей космической отрасли, что других крупных изменений и поворотов ожидать не стоит. Однако он добавил, что в аэронавтике возможны значительные перемены, и предстоит еще много работы, чтобы вернуть это направление к его былой славе.

Также, коснувшись дискуссий в социальных сетях, он решительно выступил против мнений о возможной передаче NASA в ведение Министерства торговли. По его мнению, если главная цель — выжать максимальную экономическую выгоду из каждой инициативы, то агентству самое место там, однако NASA является важной структурой с гораздо более широкой и независимой миссией.

NASAArtemisКосмосЛунаПутешествия
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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