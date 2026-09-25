Брайан Ример: Эрлинг Холанд — лучший нападающий мира

В скандинавском дерби в рамках Лиги наций сборная Норвегии обыграла Данию со счетом 3:2. Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд, оформивший дубль и принесший победу своей команде, стал ключевой фигурой, решившей исход матча. После встречи главный тренер сборной Дании Брайан Ример высоко оценил мастерство лидера соперника. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Как передает GOAL.ком, в напряженной игре норвежцы вышли вперед благодаря голам Оскара Бобба и Эрлинга Холанда. Однако во втором тайме датчане активизировались и сумели восстановить равновесие. Тем не менее, главный бомбардир хозяев поля сказал свое слово в самый важный момент, принеся своей команде три очка.

Нападающий, который исчезает с поля, чтобы появиться в решающий момент

Наставник сборной Дании Брайан Ример на послематчевой пресс-конференции назвал Эрлинга Холанда лучшим центральным нападающим в мире. По его мнению, сохранять концентрацию на протяжении 90 минут против футболиста такого уровня — крайне сложная задача.

«Я не думаю, что его игру можно улучшить. Эрлинг — это нападающий, который может исчезнуть из поля зрения на определенный период матча. Вы его совсем не замечаете. Но стоит дать ему четверть шанса — и он тут же забивает», — приводит слова Римера издание Дагбладет.

Ошибки в обороне и стандартные положения

Комментируя поражение своей команды, главный тренер Дании отдельно остановился на простых ошибках в защите, в частности, на невнимательности при стандартных положениях. Решающий гол был забит после углового, и в этой ситуации защитники гостей полностью упустили из виду Холанда.

Ример признал, что в таких ситуациях индивидуальное мастерство лидеров, таких как Мартин Эдегор, решает исход игры. Тем не менее, специалист добавил, что его команда не сильно отстает от Норвегии и еще скажет свое слово.