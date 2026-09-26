Xiaomi представила новую серию тонких умных светильников

·37·Технологии
Xiaomi представила новую серию тонких умных светильников

Китайский технологический гигант Xiaomi анонсировал новую серию потолочных светильников под названием Mijia Кеилинг Лигхт К Хигх Колор Рендеринг. Как сообщает издание иксбт.ком, данные устройства предназначены для качественного и безопасного освещения помещений различной площади и отличаются минималистичным дизайном, а также широким функционалом. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Новая серия включает две основные модели. В частности, версия Д40 предназначена для помещений площадью до 15 квадратных метров, её стоимость составляет 349 юаней. Модель Л90, рассчитанная на более просторные комнаты, способна освещать площадь от 25 до 45 квадратных метров и предлагается по цене 699 юаней.

Технические возможности и дизайн

Устройства выполнены в тонком современном корпусе, а матовая поверхность придает помещению особый вид. Плафон имеет специальный защитный слой от ультрафиолетового излучения, предотвращающий пожелтение со временем. Особенности конструкции обеспечивают равномерное распределение света по всей комнате.

Максимальный световой поток светильников достигает 8400 люмен, а средний уровень освещенности превышает 300 люкс. Производитель отмечает, что в новинке используются полноспектральные светодиоды с индексом цветопередачи Ра95, что позволяет максимально точно передавать естественные цвета объектов.

Безопасность и долговечность

Заботясь о здоровье современных пользователей, устройство было создано без видимого мерцания. Оно также полностью соответствует стандарту РГ0 по ограничению воздействия синего света, что особенно важно для сохранения здоровья глаз в вечернее время.

Внутренняя система охлаждения рассчитана на длительную непрерывную работу. По расчетам специалистов, даже после 35 000 часов непрерывного использования световой поток сохраняет более 90 процентов от своего первоначального уровня.

Интеграция с системой умного дома

Данные светильники поддерживают технологию Xiaomi Сурге Смарт Коннект и легко подключаются к единой экосистеме бренда. Пользователи могут удобно управлять уровнем яркости и цветовой температурой удаленно через приложение Mi Home в соответствии со своими потребностями.

XiaomiУмный домСветильникиТехнологииMi Home
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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