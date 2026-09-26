Внесены уточнения по поводу Бахтиёра Муминова, оказавшегося в тяжелом положении в России
В социальных распространилось видео с Бахтиёром Муминовым, который оказался в тяжелом положении в России и заявил, что родом из Наманганской области. Агентство миграции Узбекистана дало официальный комментарий по этому поводу.
Выяснилось, что в целях прояснения ситуации на место происшествия выехали представители представительства Агентства миграции в России и Генерального консульства Узбекистана в городе Ростове-на-Дону.
В ходе изучения стало известно, что Бахтиёр Муминов переехал в Россию вместе с семьей в 1990-х годах. Позже он получил российское гражданство.
Кроме того, правоохранительные органы этой страны подтвердили, что человек на видео является гражданином России. Также было установлено, что его близкие родственники тоже являются гражданами России.
В Агентстве миграции сообщили, что оказывают практическую помощь гражданам Узбекистана, попавшим в различные трудные ситуации за рубежом, в рамках своей компетенции.
Граждане, столкнувшиеся с подобными ситуациями, могут обратиться в дипломатические представительства и консульские учреждения Узбекистана за рубежом.
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