Внесены уточнения по поводу Бахтиёра Муминова, оказавшегося в тяжелом положении в России

В социальных распространилось видео с Бахтиёром Муминовым, который оказался в тяжелом положении в России и заявил, что родом из Наманганской области. Агентство миграции Узбекистана дало официальный комментарий по этому поводу.

Выяснилось, что в целях прояснения ситуации на место происшествия выехали представители представительства Агентства миграции в России и Генерального консульства Узбекистана в городе Ростове-на-Дону.

В ходе изучения стало известно, что Бахтиёр Муминов переехал в Россию вместе с семьей в 1990-х годах. Позже он получил российское гражданство.

Кроме того, правоохранительные органы этой страны подтвердили, что человек на видео является гражданином России. Также было установлено, что его близкие родственники тоже являются гражданами России.

В Агентстве миграции сообщили, что оказывают практическую помощь гражданам Узбекистана, попавшим в различные трудные ситуации за рубежом, в рамках своей компетенции.

Граждане, столкнувшиеся с подобными ситуациями, могут обратиться в дипломатические представительства и консульские учреждения Узбекистана за рубежом.