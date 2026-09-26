Ташкентский метрополитен пополнился 56 новыми вагонами

В Ташкентском метрополитене накануне нового учебного года для пассажиров было реализовано важное нововведение. Запланированные для метро 14 новых составов — в общей сложности 56 вагонов — полностью доставлены в столицу.

Об этом сообщили в Министерстве транспорта.

Поезда нового поколения в настоящее время обслуживают пассажиров на четырех линиях метрополитена. В результате приобретения новых вагонов парк подвижного состава метро обновился почти на 70 процентов.

За счет новых поездов сократился интервал движения поездов, особенно в часы пик, когда собирается больше всего пассажиров.

В настоящее время в часы пик поезда курсируют со следующими интервалами: на Чиланзарской линии — 1,5–2 минуты, на Узбекистанской линии — 3 минуты, на Юнусабадской линии — 4 минуты и на Надземной кольцевой линии — 7–8 минут.

Стоит отметить, что поток пассажиров в Ташкентском метро также достигает высоких показателей. В частности, 21 сентября услугами метро воспользовались в общей сложности 1 181 581 пассажир, был зафиксирован очередной рекордный результат.