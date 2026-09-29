Ламин Ямаль раскрыл подробности разговора с Лионельем Месси после финала ЧМ-2026

·23·Спорт
Ламин Ямаль раскрыл подробности разговора с Лионельем Месси после финала ЧМ-2026

Звезда сборной Испании и клуба «Барселона» Ламин Ямаль раскрыл детали эмоционального разговора с Лионельем Месси после финала чемпионата мира 2026 года. В интервью изданию Те Гуардиан 19-летний талант рассказал, что сказал легендарному футболисту после победы над Аргентиной в финале. Этот матч не только принес Испании кубок мундиаля, но и стал символом смены поколений в мировом футболе. Об этом сообщает Goal.com. Напомним, что решающий поединок турнира, прошедшего в США, Канаде и Мексике, прошел в напряженной борьбе. В драматичном противостоянии победу Испании принес решающий гол Феррана Торреса в дополнительное время. Этот триумф обеспечил молодому Ямалю титул чемпиона мира и еще раз подтвердил, что он является самым ярким молодым футболистом планеты. С другой стороны, это поражение поставило печальную точку в богатой международной карьере 39-летнего Лионелья Месси.

Сцены, возникшие на поле после игры, привлекли внимание всего мира: с одной стороны — расстроенный и плачущий Месси, с другой — ликующий от победы Ямаль. В те праздничные моменты воспитанник академии «Барселоны» подошел к легенде и счел нужным поговорить с ним с глазу на глаз. По словам Ямаля, в тот момент он хотел признать беспрецедентную роль ветерана в истории спорта.

Искренняя благодарность и слова от чистого сердца

Молодой вингер подчеркнул, что этот поступок не был шоу для камер или наигранной сценой. Он действовал не ради внимания публики, а по велению сердца.

«Я поблагодарил его за все, что он дал футболу», — объяснил Ламин Ямаль в интервью Те Гуардиан. Он добавил, что этот шаг был продиктован внутренней потребностью, а не желанием сделать красивый кадр. В ходе общения вспомнили и знаменитую фотографию, ставшую интернет-мемом. Архивный снимок, на котором Лионель Месси купает маленького Ламина, облетел весь мир и стал настоящим футбольным фольклором. Однако Ямаль признался, что изначально был против публикации этого фото и просил отца удалить его.

Вингер объяснил, что в то время хотел избежать лишних сравнений и давления.

«Я не хотел быть Месси, я просто хотел быть Ламином», — говорит он. Футболист подчеркнул, что стремился самостоятельно пройти свой путь и достичь вершин только благодаря собственному труду. Теперь, достигнув цели и завоевав титул чемпиона мира, он по праву занял место среди лучших игроков планеты. дейди у. Футболчи о'з ё'лини мустакил равишда босиб о'тишни ва факат о'з мехнати билан юкори чо'ккиларга чикишни максад килганини та'кидлади. Эндиликда esa у о'з максадига еришиб, джахон чемпиони унвонини ко'лга киритган холда дунёнинг енг сара о'йинчилари каторидан джой олди.

Ламин ЯмальЛионель МессиЧемпионат мираБарселонаИспания
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Ламин Ямаль раскрыл подробности разговора с Лионельем Месси после финала ЧМ-2026Ламин Ямаль раскрыл подробности разговора с Лионельем Месси после финала ЧМ-202623 июля 12:19Ламин Ямаль «завершил» футбол в 19 лет: Испания стала чемпионом мираЛамин Ямаль «завершил» футбол в 19 лет: Испания стала чемпионом мира20 июля 12:59Альваро Мората считает Ламина Ямаля достойным «Золотого мяча»Альваро Мората считает Ламина Ямаля достойным «Золотого мяча»15 сентября 13:15Ламин Ямаль повторил рекорд Лионелья МессиЛамин Ямаль повторил рекорд Лионелья Месси13 сентября 21:59Смена поколений: Эмоциональный момент между Ламином Ямалем и Лионельем МессиСмена поколений: Эмоциональный момент между Ламином Ямалем и Лионельем Месси20 июля 10:57Ламин Ямаль объяснил, почему остался недоволен своей игрой на чемпионате мираЛамин Ямаль объяснил, почему остался недоволен своей игрой на чемпионате мира14 сентября 14:16
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

«Манчестер Юнайтед» раскрыл громкий секрет о бывшем скауте по поводу Абдукодира Ҳусанова
«Манчестер Юнайтед» раскрыл громкий секрет о бывшем скауте по поводу Абдукодира Ҳусанова
Криштиану Роналду потерпел крупнейшее поражение в Саудовской Аравии
Криштиану Роналду потерпел крупнейшее поражение в Саудовской Аравии
«Манчестер Сити» официально прокомментировал победу Узбекистана над Ираном
«Манчестер Сити» официально прокомментировал победу Узбекистана над Ираном
Иранская пресса в шоке: настоящий тактический урок от Каннаваро и 7-матчевая позорная серия
Иранская пресса в шоке: настоящий тактический урок от Каннаваро и 7-матчевая позорная серия
«После позорного поражения от «Нефтчи» в Карши Ислом Исмаилов высказался откровенно
«После позорного поражения от «Нефтчи» в Карши Ислом Исмаилов высказался откровенно
Роналду сказал «Пейте воду» — Кока-Кола потеряла 4 млрд долларов
Роналду сказал «Пейте воду» — Кока-Кола потеряла 4 млрд долларов
«Мы жили в одном доме»: казахстанский нападающий рассказал всю правду об Абдукодире Ҳусанове
«Мы жили в одном доме»: казахстанский нападающий рассказал всю правду об Абдукодире Ҳусанове
Абдуқодир Ҳусанов покинул поле под овации болельщиков «Манчестер Сити»
Абдуқодир Ҳусанов покинул поле под овации болельщиков «Манчестер Сити»