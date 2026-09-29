Ламин Ямаль раскрыл подробности разговора с Лионельем Месси после финала ЧМ-2026

Звезда сборной Испании и клуба «Барселона» Ламин Ямаль раскрыл детали эмоционального разговора с Лионельем Месси после финала чемпионата мира 2026 года. В интервью изданию Те Гуардиан 19-летний талант рассказал, что сказал легендарному футболисту после победы над Аргентиной в финале. Этот матч не только принес Испании кубок мундиаля, но и стал символом смены поколений в мировом футболе. Об этом сообщает Goal.com. Напомним, что решающий поединок турнира, прошедшего в США, Канаде и Мексике, прошел в напряженной борьбе. В драматичном противостоянии победу Испании принес решающий гол Феррана Торреса в дополнительное время. Этот триумф обеспечил молодому Ямалю титул чемпиона мира и еще раз подтвердил, что он является самым ярким молодым футболистом планеты. С другой стороны, это поражение поставило печальную точку в богатой международной карьере 39-летнего Лионелья Месси.

Сцены, возникшие на поле после игры, привлекли внимание всего мира: с одной стороны — расстроенный и плачущий Месси, с другой — ликующий от победы Ямаль. В те праздничные моменты воспитанник академии «Барселоны» подошел к легенде и счел нужным поговорить с ним с глазу на глаз. По словам Ямаля, в тот момент он хотел признать беспрецедентную роль ветерана в истории спорта.

Искренняя благодарность и слова от чистого сердца

Молодой вингер подчеркнул, что этот поступок не был шоу для камер или наигранной сценой. Он действовал не ради внимания публики, а по велению сердца.

«Я поблагодарил его за все, что он дал футболу»,В ходе общения вспомнили и знаменитую фотографию, ставшую интернет-мемом. Архивный снимок, на котором Лионель Месси купает маленького Ламина, облетел весь мир и стал настоящим футбольным фольклором. Однако Ямаль признался, что изначально был против публикации этого фото и просил отца удалить его.

Вингер объяснил, что в то время хотел избежать лишних сравнений и давления.

«Я не хотел быть Месси, я просто хотел быть Ламином», — говорит он. Футболист подчеркнул, что стремился самостоятельно пройти свой путь и достичь вершин только благодаря собственному труду. Теперь, достигнув цели и завоевав титул чемпиона мира, он по праву занял место среди лучших игроков планеты. дейди у. Футболчи о'з ё'лини мустакил равишда босиб о'тишни ва факат о'з мехнати билан юкори чо'ккиларга чикишни максад килганини та'кидлади. Эндиликда esa у о'з максадига еришиб, джахон чемпиони унвонини ко'лга киритган холда дунёнинг енг сара о'йинчилари каторидан джой олди.