Мать, запутавшаяся в различении детей-близнецов, нашла странный способ не путать их

·60·Мир
Мать, запутавшаяся в различении детей-близнецов, нашла странный способ не путать их

Необычный способ, придуманный матерью, которая испытывала трудности с различением своих одинаковых детей-близнецов, широко распространился в социальных сетях.

На распространившемся в интернете фото можно увидеть близнецов, у которых на волосах выстрижены цифры «1» и «2». Мать придумала этот метод, чтобы не путать своих детей.

По ее словам, близнецы так похожи друг на друга, что она часто путала, кто из них старший, а кто младший. Поэтому во время стрижки волосы одного ребенка она подстригла в виде «1», а другого — в виде «2».

Фотография за короткое время разошлась по соцсетям и вызвала самые разные мнения пользователей.

Многие оценили решение матери как шутливое, но в то же время довольно удобное. А некоторые оставили комментарии вроде: «Теперь их точно невозможно перепутать».

Таким образом, простая прическа превратилась в популярный в интернете необычный способ различения близнецов.

БлизнецыРазличение детейНумерация волосТренд интернета
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

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