Утверждено наказание в виде 74 ударов плетью для известной иранской певицы

·7·Мир
Утверждено наказание в виде 74 ударов плетью для известной иранской певицы

Апелляционный суд Ирана оставил без изменений наказание в виде 74 ударов плетью, назначенное известной певице Парасту Ахмади и ее группе. Таким образом, судебный приговор в отношении певицы и еще восьми членов ее коллектива вступил в окончательную силу. Об этом сообщает Те Гуардиан.

Отмечается, что апелляционный суд города Кум отклонил жалобу, поданную адвокатами Ахмади и ее команды. Судебный приговор был вынесен в июне текущего года, согласно которому певица и члены ее группы были приговорены к 74 ударам плетью, двухлетнему запрету на выезд из страны и ограничению творческой деятельности на тот же срок.

Данное дело связано с концертом, транслировавшимся через интернет в декабре 2024 года. На нем 29-летняя Парасту Ахмади исполнила сольную песню без хиджаба. Ее выступление было опубликовано на платформе YouTube и за короткое время набрало миллионы просмотров. Иранские власти расценили этот концерт как противоречащий «законным и культурным нормам» страны.

Речь идет о «Концерте в караван-сарае», опубликованном в интернете 11 декабря 2024 года. Парасту Ахмади исполнила несколько песен в длинном черном платьи и без головного платка (хиджаба) в 27-минутном видео, снятом в историческом караван-сарае Дейр-Гачин. Рядом с ней находились четверо музыкантов-мужчин.

Иранское законодательство запрещает женщинам появляться в общественных местах без хиджаба. Также в стране действуют ограничения на сольное пение женщин на публичных концертах с участием мужчин. Ахмади и ее команда были обвинены именно в нарушении этих требований.

Адвокаты певицы и ее коллектива просили апелляционную инстанцию пересмотреть предыдущее решение. Однако суд не счел доводы и аргументы стороны защиты достаточными и оставил прежний приговор в силе без проведения отдельного судебного заседания.

Между тем правозащитные организации резко осудили наказание в виде 74 ударов плетью, назначенное певице и ее группе. Правозащитники охарактеризовали такое наказание как унижающее человеческое достоинство и являющееся формой пыток.

Новый этап дела Ахмади совпадает с периодом усиления давления на женщин в Иране, которые не соблюдают требования об обязательном ношении хиджаба. После массовых протестов 2022 года многие женщины в стране продолжают появляться в общественных местах без хиджаба.

При этом глава судебной системы Ирана Голамхоссейн Мохсени Эджеи также потребовал принять новые меры против движения против обязательного ношения хиджаба.

Пока точной информации о том, когда будет приведено в исполнение наказание в виде 74 ударов плетью, назначенное Парасту Ахмади и ее группе, не поступало.

Парасту АхмадиАпелляционный суд ИранаКонцерт в караван-сараеКультурные права
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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