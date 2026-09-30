Символика клуба Манчестер Сити подверглась вандализму

·3·Спорт
Символика клуба Манчестер Сити подверглась вандализму

Ситуация вокруг действующего чемпиона Английской Премьер-лиги, клуба Манчестер Сити, накаляется. После того как независимая комиссия признала клуб виновным в грубых нарушениях финансовых правил, огромный клубный символ у стадиона Этихад был осквернен неизвестными лицами с помощью оскорбительных надписей. Как сообщает издание Те Сун, некоторые недовольные болельщики направили свой гнев на инфраструктуру стадиона, что вызвало широкий общественный резонанс. Об этом сообщает Goal.com.

Согласно официальному решению, объявленному во вторник, независимая комиссия признала Манчестер Сити виновным по всем пунктам обвинения в серьезных финансовых нарушениях за девятилетний период, охватывающий сезоны с 2009–2010 по 2017–2018 годы. Это решение ознаменовало начало одного из самых критических и неспокойных периодов в истории клуба, так как теперь команду ожидают суровые спортивные санкции.

Финансовые схемы и разрыв в 900 миллионов фунтов

Согласно результатам расследования, руководство Манчестер Сити практиковало заключение фиктивных контрактов с коммерческими партнерами. Эти схемы служили для искусственного завышения доходов клуба и значительного занижения расходов. В результате было установлено, что финансовые показатели клуба за указанный период были искажены на сумму более 900 миллионов фунтов стерлингов.

Комиссия также подтвердила большинство обвинений, связанных с отказом Манчестер Сити сотрудничать со следствием в ходе расследования. Исполнительный директор Премьер-лиги Ричард Мастерс отметил, что решение независимого органа свидетельствует о том, что клуб систематически нарушал правила соревнований на протяжении почти десяти лет, что может стать основанием для беспрецедентных наказаний.

Реакция клуба и планы по апелляции

Несмотря на вандализм на стадионе и выдвинутые тяжкие обвинения, руководство Манчестер Сити категорически отвергло данное решение и настаивает на своей полной невиновности. Клуб немедленно опубликовал резкое заявление, в котором указал на наличие явных материальных ошибок в выводах комиссии с точки зрения права, принципов и фактов, а также назвал принятое решение опасным.

В заявлении клуба говорится: «Клуб не признает вину по обвинениям, выдвинутым Премьер-лигой, и располагает неопровержимыми доказательствами, полностью подтверждающими нашу позицию по этому делу». Тем не менее, возникшая скандальная ситуация и радикальные действия болельщиков бросают серьезную тень на репутацию команды.

Манчестер СитиПремьер-лигаФутбольные новостиЧемпионат АнглииВандализм
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Пеп Гвардиола не стал молчать после признания Манчестер Сити виновнымПеп Гвардиола не стал молчать после признания Манчестер Сити виновнымСегодня 18:33Дело Манчестер Сити: что ждет Английскую Премьер-лигуДело Манчестер Сити: что ждет Английскую Премьер-лигу27 сентября 22:35Манчестер Сити признан виновным в 115 финансовых нарушенияхМанчестер Сити признан виновным в 115 финансовых нарушенияхВчера 21:53Джо Харт высказался о финансовых скандалах вокруг Манчестер СитиДжо Харт высказался о финансовых скандалах вокруг Манчестер СитиВчера 14:54Маурисио Почеттино сделал резкое заявление по делу Манчестер СитиМаурисио Почеттино сделал резкое заявление по делу Манчестер СитиВчера 11:58Манчестер Сити продолжает борьбу против финансовых обвиненийМанчестер Сити продолжает борьбу против финансовых обвиненийВчера 01:10
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Накамура отреагировал на вознаграждение узбекских шахматистов в размере 200 тысяч долларов
Накамура отреагировал на вознаграждение узбекских шахматистов в размере 200 тысяч долларов
«Манчестер Юнайтед» раскрыл громкий секрет о бывшем скауте по поводу Абдукодира Ҳусанова
«Манчестер Юнайтед» раскрыл громкий секрет о бывшем скауте по поводу Абдукодира Ҳусанова
Криштиану Роналду потерпел крупнейшее поражение в Саудовской Аравии
Криштиану Роналду потерпел крупнейшее поражение в Саудовской Аравии
«Манчестер Сити» официально прокомментировал победу Узбекистана над Ираном
«Манчестер Сити» официально прокомментировал победу Узбекистана над Ираном
Иранская пресса в шоке: настоящий тактический урок от Каннаваро и 7-матчевая позорная серия
Иранская пресса в шоке: настоящий тактический урок от Каннаваро и 7-матчевая позорная серия
«После позорного поражения от «Нефтчи» в Карши Ислом Исмаилов высказался откровенно
«После позорного поражения от «Нефтчи» в Карши Ислом Исмаилов высказался откровенно
Роналду сказал «Пейте воду» — Кока-Кола потеряла 4 млрд долларов
Роналду сказал «Пейте воду» — Кока-Кола потеряла 4 млрд долларов
«Мы жили в одном доме»: казахстанский нападающий рассказал всю правду об Абдукодире Ҳусанове
«Мы жили в одном доме»: казахстанский нападающий рассказал всю правду об Абдукодире Ҳусанове