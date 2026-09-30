Ситуация вокруг действующего чемпиона Английской Премьер-лиги, клуба Манчестер Сити, накаляется. После того как независимая комиссия признала клуб виновным в грубых нарушениях финансовых правил, огромный клубный символ у стадиона Этихад был осквернен неизвестными лицами с помощью оскорбительных надписей. Как сообщает издание Те Сун, некоторые недовольные болельщики направили свой гнев на инфраструктуру стадиона, что вызвало широкий общественный резонанс. Об этом сообщает Goal.com.

Согласно официальному решению, объявленному во вторник, независимая комиссия признала Манчестер Сити виновным по всем пунктам обвинения в серьезных финансовых нарушениях за девятилетний период, охватывающий сезоны с 2009–2010 по 2017–2018 годы. Это решение ознаменовало начало одного из самых критических и неспокойных периодов в истории клуба, так как теперь команду ожидают суровые спортивные санкции.

Финансовые схемы и разрыв в 900 миллионов фунтов

Согласно результатам расследования, руководство Манчестер Сити практиковало заключение фиктивных контрактов с коммерческими партнерами. Эти схемы служили для искусственного завышения доходов клуба и значительного занижения расходов. В результате было установлено, что финансовые показатели клуба за указанный период были искажены на сумму более 900 миллионов фунтов стерлингов.

Комиссия также подтвердила большинство обвинений, связанных с отказом Манчестер Сити сотрудничать со следствием в ходе расследования. Исполнительный директор Премьер-лиги Ричард Мастерс отметил, что решение независимого органа свидетельствует о том, что клуб систематически нарушал правила соревнований на протяжении почти десяти лет, что может стать основанием для беспрецедентных наказаний.

Реакция клуба и планы по апелляции

Несмотря на вандализм на стадионе и выдвинутые тяжкие обвинения, руководство Манчестер Сити категорически отвергло данное решение и настаивает на своей полной невиновности. Клуб немедленно опубликовал резкое заявление, в котором указал на наличие явных материальных ошибок в выводах комиссии с точки зрения права, принципов и фактов, а также назвал принятое решение опасным.

В заявлении клуба говорится: «Клуб не признает вину по обвинениям, выдвинутым Премьер-лигой, и располагает неопровержимыми доказательствами, полностью подтверждающими нашу позицию по этому делу». Тем не менее, возникшая скандальная ситуация и радикальные действия болельщиков бросают серьезную тень на репутацию команды.