В Токио шел дождь 35 дней, побив исторический рекорд

В столице Японии Токио осадки продолжались почти пять недель, побив рекорд за всю историю метеорологических наблюдений.

Сообщается, что в центре города осадки наблюдались ежедневно в течение 35 дней. Это самый долгий период непрекращающихся дождей, зарегистрированный с 1886 года. Предыдущий рекорд в 2019 году составлял 33 дня.

За первые 28 дней сентября в центре Токио выпало 629 миллиметров осадков. Это почти в три раза больше обычного показателя для сентября. При этом месячное количество осадков также приблизилось к историческому показателю в 670,9 миллиметра, зарегистрированному в 1958 году.

Специалисты заявили, что на столь длительные осадки повлияли затяжной осенний дождливый фронт, области низкого давления и последовательно приближавшиеся тайфуны.

Из-за осадков в Токио также резко сократилось количество солнечных дней. За весь сентябрь центр города получил всего 45,8 часа солнечного света.

Это явление также отразилось на сельском хозяйстве. Проливные дожди в некоторых районах нанесли ущерб посевам и оказали давление на цены на продукцию.