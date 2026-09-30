Слепой мужчина проехал 240 км за рулем и попался полиции

·6·Мир
Слепой мужчина проехал 240 км за рулем и попался полиции

В Великобритании мужчина, не имеющий водительских прав и юридически являющийся слепым, проехал на машине почти 240 километров. Этот инцидент вызвал широкий резонанс в стране.

Как выяснилось, 50-летний Энтони Холл выехал из своего дома в Хаддерсфилде на автомобиле, принадлежащем его партнеру. Он двигался в сторону Шотландии по автомагистрали М6.

В суде было отмечено, что в пути Холл ориентировался по фарам ехавших впереди грузовиков. Он заявил, что практически полностью потерял зрение два года назад.

Полиция заметила опасно маневрирующий автомобиль на автомагистрали в ночь на 29 июня. Холла остановили после того, как машина несколько раз отклонилась от курса.

В ходе проверки выяснилось, что у него нет водительских прав и страховки. Холл признал в суде свою вину в опасном вождении, несанкционированном использовании автомобиля и ряде других нарушений.

Суд приговорил его к 36 неделям тюремного заключения, однако исполнение приговора было отсрочено на 18 месяцев условно. На него также возложили обязательство пройти реабилитационную программу и не управлять автомобилем в течение одного года.

Энтони ХоллВеликобританияавтомагистраль M6опасное вождение
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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